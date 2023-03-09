Автокредиты в Красноярском крае продолжают терять позиции

Начало 2023 ознаменовалось снижением как числа выданных займов подобного типа, так и их среднего размера.

В январе 2023 в Красноярском крае было выдано 777 автокредитов, что на 2,3% меньше, чем в декабре 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это второй показатель по Сибири. Лидирует же Кемеровская область с 835 займами этого рода. На третьем идет Новосибирская область — 675.

Также в Красноярском крае снизился средний размер автокредита. В январе он составил 1,181 млн рублей, что на 3,5% меньше, чем месяцем ранее. По этому показателю (среднему размеру автокредита) край идет на третьем месте по СФО. Первые два у Иркутской и Новосибирской областей — 1,211 млн рублей и 1,202 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что на конец 2022 в Красноярском крае действовало 27,5 тыс. автокредитов, на 17,5% больше, чем было в декабре 2019.

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Это самое большое сокращение среди сибирских регионов.

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