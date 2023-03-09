Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.03
75,45
80,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Автокредиты в Красноярском крае продолжают терять позиции

Автокредиты в Красноярском крае продолжают терять позиции
Иллюстрация: freepik.com

Начало 2023 ознаменовалось снижением как числа выданных займов подобного типа, так и их среднего размера.

#НОВОСТИ

В январе 2023 в Красноярском крае было выдано 777 автокредитов, что на 2,3% меньше, чем в декабре 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это второй показатель по Сибири. Лидирует же Кемеровская область с 835 займами этого рода. На третьем идет Новосибирская область — 675.

Также в Красноярском крае снизился средний размер автокредита. В январе он составил 1,181 млн рублей, что на 3,5% меньше, чем месяцем ранее. По этому показателю (среднему размеру автокредита) край идет на третьем месте по СФО. Первые два у Иркутской и Новосибирской областей — 1,211 млн рублей и 1,202 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что на конец 2022 в Красноярском крае действовало 27,5 тыс. автокредитов, на 17,5% больше, чем было в декабре 2019.

Читайте также:

Количество выданных в Красноярском крае кредитов просело на четверть

Это самое большое сокращение среди сибирских регионов.

Опрос: каждый третий красноярец хочет ездить на электромобиле

Купить электрокар хотят более трети красноярцев (42%), а владеют такой машиной только 1%. Такими данными опроса поделились специалисты группы Ренессанс страхование и платформы Авито Авто.

В Красноярском крае стоимость вторичного жилья выросла после отмены льготной ипотеки

В январе 2023 один квадратный метр вторички оценивали 85 тыс. рублей — на 3% больше в сравнении с ноябрем 2022.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Жилые комплексы группы АРБАН признали лучшими в КрасноярскеЖилые комплексы группы АРБАН признали лучшими в Красноярске
  • Прямые перелеты из Красноярска в Баку запустят в апрелеПрямые перелеты из Красноярска в Баку запустят в апреле
  • Как это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфеКак это получилось: эксперты о красноярском гастротриумфе
  • В Красноярском крае назначили главного борца с коррупциейВ Красноярском крае назначили главного борца с коррупцией
  • «Аэрофлот» подключил «КрасАвиа» к своему хабу в Красноярске«Аэрофлот» подключил «КрасАвиа» к своему хабу в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.