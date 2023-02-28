Количество выданных в Красноярском крае кредитов просело на четверть

Это самое большое сокращение среди сибирских регионов.

За 2022 в Красноярском крае выдали 273,5 тыс. потребительских кредитов, что на 26,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По данным организации, больше всего по СФО подобных займов было выдано в Кемеровской области (305,7 тыс.). Следом идет Новосибирская (296,9 тыс.), а затем уже Красноярский край. При этом сокращение выдачи в крае оказалось самым большим среди регионов Сибири, попавших в число 30 территорий РФ с самым большим числом выданных потребкредитов.

В целом же по стране оно сократилось на 27,1% к 2021 и составило 12,53 млн потребительских кредитов.

Общее охлаждение в этом сегменте обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой, а также с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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