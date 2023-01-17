Администрация Красноярска взяла кредит на 800 млн рублей
Администрация Красноярска заключила соглашение об открытии возобновляемых кредитных линий на общую сумму 800 млн рублей. Средства предоставлены на 1,5 года.
Победителя определяли через аукцион. Им стал Росбанк. Средства пойдут на покрытие временных кассовых разрывов при исполнении муниципального бюджета и погашения долговых обязательств города.
Кредиты предоставлены без обеспечения с правом полного или частичного досрочного погашения. Первые транши на сумму 600 млн рублей администрация города уже получила в декабре 2022, сообщили в пресс-службе Росбанка.
Администрация не первый раз берет кредиты на погашение долговых обязательств или для замещения действующих кредитов. Ранее займы уже, например, предоставляли Сбербанк, банк «Открытие», банк «Левобережный» и Росбанк.
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