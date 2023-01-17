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Администрация Красноярска взяла кредит на 800 млн рублей

Администрация Красноярска взяла кредит на 800 млн рублей
Иллюстрация: katemangostar / ru.freepik.com

Администрация Красноярска заключила соглашение об открытии возобновляемых кредитных линий на общую сумму 800 млн рублей. Средства предоставлены на 1,5 года.

#НОВОСТИ
Победителя определяли через аукцион. Им стал Росбанк. Средства пойдут на покрытие временных кассовых разрывов при исполнении муниципального бюджета и погашения долговых обязательств города. 
 
Кредиты предоставлены без обеспечения с правом полного или частичного досрочного погашения. Первые транши на сумму 600 млн рублей администрация города уже получила в декабре 2022, сообщили в пресс-службе Росбанка.
 
Администрация не первый раз берет кредиты на погашение долговых обязательств или для замещения действующих кредитов. Ранее займы уже, например, предоставляли Сбербанк, банк «Открытие», банк «Левобережный» и Росбанк.
 
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В начале июня Наталья Потапова стала вице-президентом банка «Открытие». Новый статус совпал с серьезными испытаниями, которые переживает как банковская сфера, так и экономика в целом.

 

С самого старта работы по формированию бюджета города идет его обсуждение с депутатским корпусом, которое завершается принятием бюджета на последней в нынешнем году сессии Горсовета.

Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса

Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.

 
Автор: Петр Савельев
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