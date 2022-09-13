Наталья Потапова: Бизнесу помогает прививка от кризиса

В начале июня Наталья Потапова стала вице-президентом банка «Открытие». Новый статус совпал с серьезными испытаниями, которые переживает как банковская сфера, так и экономика в целом.

Впрочем, Наталья Викторовна называет себя неисправимым оптимистом, и ее взгляд на происходящее лишен паники, хоть и предельно реалистичен. Сказывается и опыт проживания многих кризисов, и личные бойцовские качества.

«Островок стабильности»

Как банк «Открытие» адаптировался к новой реальности «после 24 февраля»? Вы же в числе первых попали под санкции…

— В банковской сфере я уже больше 40 лет. И прошла не один кризис. 2008, 2014, пандемия 2020…2021. Но до сих пор мы переживали кризисы, в основе которых были сугубо экономические причины. Сейчас же причины совсем другие. В таком масштабе санкции, под которыми оказался и банк «Открытие», еще не применялись ни к одной стране.

Тем не менее банк за эти непростые полгода сработал эффективно, заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала. Это значительно меньше финансового результата за аналогичный период прошлого года — тогда «Открытие» приросло на 53,5 млрд рублей. Но для 2022 и этот результат очень нестандартный и позитивный. Многие банки понесли серьезные убытки. Эти данные на пресс-конференции 28 июля были озвучены президентом-председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым. Отмечу, что наш банк пока единственный на рынке, раскрывший основные финансовые результаты на фоне кризиса.

Красноярское отделение тоже показало неплохие результаты?

— По итогам первого полугодия нашему отделению удалось даже улучшить показатели по отдельным направлениям. Например, портфель кредитов и гарантий малому и среднему бизнесу в Красноярском крае увеличился на четверть — до 5 млрд рублей. Кредитно-гарантийный портфель клиентов крупнейшего инвестиционного бизнеса также растет и на сегодня составляет почти 44 млрд рублей.

Банк не потерял ни одного клиента ни в малом, ни в среднем, ни в крупном корпоративном бизнесе. Они продолжают с нами работать, верят в нас. У нас не было ни одного дефолта. Более того, уровень просроченной задолженности не вырос, а сократился. Это позитивный момент.

Зона роста для меня сейчас — розничный бизнес, где финансовый результат оказался значительно ниже прошлогоднего.

Мы не сократили персонал. И это один из ярких показателей того, что удалось справиться с вызовами весны-2022. Более того, пересмотрена система оплаты труда. В результате зарплата сотрудников выросла на 10 %. Я бы сказала, что банк «Открытие» сегодня — островок стабильности в бушующем океане.

Хроника весны-2022

Какие шаги были предприняты в связи с санкциями, как вы стабилизировали ситуацию?

— Стабилизации ситуации способствовали не только оперативные меры, но и та политика, которая проводилась банками и ЦБ на протяжении всех последних лет. Например, работа по совершенствованию инфраструктуры — как рыночной, так и платежной. В отличие от предыдущих кризисов, на этот раз не вставал вопрос о непрерывности проведения платежей, в том числе по платежным картам, обслуживание которых иностранными компаниями было прекращено.

Банки зашли в текущий кризис с большим запасом достаточности капитала. У нас этот показатель был на 2 процентных пункта выше норматива — мы имеем запас наличных рублей и валюты на случай необходимости.

Не исключаю, что некоторым банкам все же может потребоваться докапитализация. Но отдаю должное действиям Банка России: они оперативно создают регулятивные предпосылки для адаптации банков к новым условиям.

И все-таки давайте обратимся к хронологии событий весны-2022 и тем оперативным решениям, которые принимались.

— Готовых решений под развернувшуюся ситуацию, понятное дело, не было. Их нет и в мировой практике. И банки, и ЦБ вырабатывали решения с нуля. Возможно, потом кто-то будет перенимать наш опыт. Хотя никому такого не пожелаю.

Наиболее напряженными выдались последняя неделя февраля и начало марта. Это была работа в условиях чрезвычайной ситуации.

Люди, опасаясь отключения Visa и MasterCard, снимали наличные рубли и валюту со счетов. Есть данные ЦБ, что в первый день спецоперации россияне сняли в банкоматах по всей стране более 100 млрд рублей наличных.

Нагрузка на офисы и банкоматы возросла в разы. Поскольку загрузка банкоматов завязана на инкассации, то случались кратковременные периоды нестабильности. Особенно в первый день, когда в банкомате заканчивались деньги. Мы оперативно увеличили лимиты загрузки более чем в три раза. И быстро удовлетворили спрос. Большинство наших банкоматов — с функцией кеш-ресайклинга (система замкнутого цикла обращения наличных). Средства, внесенные в банкомат одним клиентом, выдаются другому без их инкассирования финансовым учреждением. Тут мы столкнулись с новой проблемой — банкоматы при увеличенных лимитах стали быстро переполняться, поскольку начался обратный процесс. Люди с 3 марта, как только были объявлены новые ставки по вкладам, понесли деньги обратно в банки. Отток клиентских средств был перекрыт притоком денег на новые вклады. Также мы продлили время работы офисов — раньше открывались и позже закрывались. Некоторые отделения работали до 23:00. Самыми напряженными были три дня — 2, 3 и 4 марта.

Наверное, впервые банки, действуя исключительно во благо клиентов, забыли о конкуренции. Так, «Открытие» передало своих клиентов, занимающихся ВЭД, в другие банки, которые не попали под санкции. Но когда острая фаза миновала, конкуренция, конечно, вернулась. И мы сталкивались с ситуациями, когда наших клиентов пытались переманить «несанкционные» коллеги. В таких случаях мы объясняли клиентам, на что влияют санкции, а на что не влияют. В каких-то ситуациях сами рекомендовали идти в другой банк, потому что не сможем проводить некоторые нужные операции. В итоге мы практически не потеряли клиентов.

В мае и июне уже началась нормальная работа в условиях санкционных ограничений. Наши ключевые цели на 2022 — получить небольшую, но все-таки прибыль, что казалось маловероятным еще в марте-апреле, а также сохранить денежный капитал не ниже уровня 2021.

Курс на оживление

Что происходит на рынке валют и куда, на ваш взгляд, движется валютное регулирование?

— Подчеркну, сегодняшний курс рубля — это абсолютно объективная история. Многие считают, что некие искусственные действия правительства сдерживают курс. Нет. Курс рубля определяется спросом и предложением на валюту. Предложение остается таким же большим, каким было в прошлом году, а вот спрос на валюту резко уменьшился. Люди не могут пользоваться наличными, поскольку снятие со счетов ограничено. Гораздо меньше россиян выезжает за границу — они меньше тратят не только на отдых, но и на обучение, лечение. Наши связи с Европой и со многими другими странами стали гораздо слабее. Но самое главное — в Россию резко сократился импорт. Он искусственно ограничен санкциями. Это прежде всего импорт технологического оборудования, товаров, люксовых автомобилей. Совокупно это создает гораздо меньший спрос на валюту и действует в сторону укрепления рубля.

Еще один очень важный фактор: раньше по бюджетному правилу Минфин закупал с помощью ЦБ излишки валюты, если курс слишком укреплялся. А теперь этого не происходит, и курс рубля будет гораздо более волатильным. То есть он будет двигаться в сторону укрепления при высоких ценах на сырье и будет ослабляться, когда сырье упадет в цене.

Какова ситуация на рынке ипотечного кредитования? По данным ЦБ на июнь, падение составило 39 % по стране…

— Как отмечают специалисты объединенного кредитного бюро, и наши данные это подтверждают, с июня начался рост объемов ипотечного кредитования. Он составляет 68 % после четырехкратного падения показателей в марте. Однако мы должны жить без иллюзий и понимать: спрос в этом году будет меньше, и мы, скорее всего, достигнем показателя около 70 % от объемов 2021.

Оживление началось после снижения ключевой ставки. Сейчас процентные ставки вернулись к приемлемым значениям — 5…6 % на рынке новостроек и 9,4 % — на вторичное жилье. Доля госпрограмм скорректируется до более привычных 40 %, оставшаяся часть будет приходиться на рефинансирование.

Позитивную роль может сыграть снижение ставки от застройщиков за счет субсидирования ипотечных кредитов в рамках эскроу-счетов. Мы сейчас сотрудничаем по этой программе с компаниями «Арбан», «Монолитхолдинг», «Омега», «СЗ «Этажи». И ставки на период строительства уже 2,1 % по госпрограмме и даже 1,3 % — по семейной ипотеке.

После того как ключевая ставка стала снижаться, начался подъем потребкредитования? Кстати, каков процент отказов на сегодня?

— Интерес к потребительскому кредитованию растет. Конечно, в марте у нас был высокий процент отказов, когда ставка была 28 %. Это были единичные сделки на небольшие суммы.

Сейчас мы вышли на ставку 8,9 % для всех клиентов. И уровень принятия положительных решений довольно высокий, особенно по предодобренным кредитам — до 70 %.

Наблюдается бум спроса на кредитные карты. Это связано с переходом на краткосрочное планирование и в бизнесе, и в жизни. Если нужно закрыть кассовый разрыв, быстро найти средства на оперативные цели, кредитная карта позволяет это сделать в беспроцентном режиме, закрыв задолженность в течение 120 дней. Плюс действует высокий кэшбек — до 3 %.

Переобуться в полете

А что происходит с бизнесом Красноярского края? Как вы оцениваете его самочувствие?

— Наш бизнес уже давно получил прививку от кризисов. И сейчас мы вновь видим, как быстро компании и целые отрасли адаптируются в изменившихся условиях. Бизнес перестраивает логистические цепочки, меняет фокус на азиатские страны вместо европейских и США.

Можете привести примеры?

— Один из наших клиентов поставляет теперь автомобильные покрышки достойного качества и по хорошей цене из Китая, ими он планирует заместить часть выпадающего рынка по этой продукции.

Еще один наш ключевой клиент — ООО ИТС «Сибирь», которое поставляет сварочное оборудование и материалы, — отмечает, что ситуация подтолкнула их к переходу на импортозамещение в более короткие сроки, чем они планировали изначально. Цель на ближайшее будущее — создать продукт, основанный исключительно на отечественных комплектующих.

Есть клиент, который зарегистрировал бизнес на Кипре и теперь продает оттуда продукцию всему миру. Другой — в Эмиратах, и выстраивает логистические цепочки.

Что происходит в направлении поддержки МСБ?

— Банк является активным участником программ поддержки Минэкономразвития, корпорации МСП и многих других. В сегменте МСБ мы проделали колоссальную работу: больше 60 % портфеля «упаковали» в программы господдержки.

В рамках этих программ малому и среднему бизнесу края в первом полугодии было выдано 999 млн рублей на пополнение оборотных средств и на инвестиционные проекты.

Сейчас начали прием заявок по новой программе, которая позволяет получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 %.

Есть программа льготного кредитования, которая позволяет финансировать приоритетные отрасли импорта по ставке не более 5 % годовых. Тем самым государство поддерживает импорт продукции с целью минимизации рисков дефицита импортной продукции на российском рынке.

В рамках поддержки бизнеса, в том числе при работе с государственными контрагентами и крупнейшими компаниями, на 30 % снижена комиссия по предоставлению банковских гарантий.

Сейчас «Открытие» запускает акцию «Банк, который платит» для новых клиентов из сегмента малого бизнеса. Клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке в период с 22 августа по 31 октября 2022 включительно и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» или пакет услуг «Быстрый рост», получат два месяца обслуживания без комиссии.

Кроме того, участники акции будут получать от банка вознаграждение на расчетный счет в размере стоимости выбранного пакета услуг («Свой бизнес» — 1490 рублей или «Быстрый рост — 590 рублей) в течение двух календарных месяцев с момента открытия счета и подключения пакета услуг.

Максимальная месячная выплата участнику акции может составить 2980 рублей при подключении пакета услуг «Свой бизнес» и 1180 рублей при подключении пакета услуг «Быстрый рост».

Только личная эффективность

Ваше назначение совпало с очередным непростым периодом. Стало еще больше ответственности?

— Безусловно, это накладывает дополнительную ответственность. Но дело не в новом статусе, а в личном отношении к работе. Мы живем в такое время, когда отсидеться за чужой спиной в принципе не получится. Сегодня я бы посоветовала каждому выстраивать свою профессиональную стратегию по принципу увеличения личной эффективности. В этом случае будешь стопроцентно востребованным специалистом. Во времена нестабильности особое значение обретает оценка личной эффективности каждого. Важна результативность, способность брать ответственность на себя, умение добиваться поставленных целей. Те, кто выбирает этот путь в профессии, будут успешны в любые времена, а в сложные особенно.

Беседовала Юлия Чанчикова