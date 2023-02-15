Красноярский край стал первым по количеству ипотечных сделок в СФО

Жители Красноярского края заключили наибольшее количество ипотечных сделок в Сибири.

Красноярский край стал первым среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству ипотечных сделок, заключенных за январь 2023. Городами, в которых оформили наибольшее количество ипотек, стали Красноярск, Норильск, Минусинск, Ачинск и Канск, значится в данных Управления Росреестра по Красноярскому краю.

Согласно аналитике сервиса «ДомКлик», в январе 2023 самым востребованным стал вторичный рынок жилья: на него пришлось 74,4% сделок. На приобретение первичного жилья пришлось 17,3% в общем объеме выдач. Еще 6,3% были оформлены на индивидуальное строительство, оставшиеся 2% объединили нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование и военную ипотеку.

По сравнению с январем 2022 количество ипотечных сделок увеличилось на 7%, поднявшись до 1 300.

Напомним, по итогам 2022 Красноярский край вошел в топ-10 страны по востребованности сельской ипотеки.

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