Красноярск занял 13 из 15 место в рейтинге обеспеченности торговыми площадями

Аналитики оценили обеспеченность городов-миллионеров качественными торговыми площадями. Омск в лидерах, Красноярск и Новосибирск в арьергарде.

Аналитики консалтинговой компании NF Group оценили обеспеченность качественными торговыми площадями в 15 городах-миллионниках за 2022. Согласно исследованию, показатель оценивается в среднем в 507 квм/1000 жителей. С 2019 эта цифра выросла увеличилась на 7,4%, максимальный рост, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, отмечен в Перми (+49%), Казани (+14%) и Челябинске (+9%), — сообщает Континент-Сибирь.

Омск единственный сибирский город, который вошел в первую десятку — город занял 9 место, имея в наличии 17 объектов площадью в 499,3 тыс. квм. Из них к «качественным» эксперты относят только три: ТРЦ «Мега» (130 тыс. квм), две очереди ТЦ «Континент» (151 тыс. квм) и ТЦ «Триумф» (30,8 тыс. квм).

Красноярск расположился на 13 месте в рейтинге. В мегаполисе функционирует 17 объектов с арендопригодной площадью в 412,8 тыс. квм. Это меньше, чем в Омске, который единственный из «сибиряков» вошел в топ-10. Пик развития торговых площадей в Красноярске пришелся на 2007…2008, что связано с открытием двух крупных торговых центров. Поскольку с 2019 не было никаких открытий новых объектов, то обеспеченность рынка качественными площадями остается практически неизменной и составляет 374 квм/1000 жителей.

Новосибирск занимает 14 место, имея запас качественной торговой недвижимости 600,7 тыс. квм арендопригодных площадей, что составляет 371 квм/1 000 жителей. Большая часть недвижимости имеет возраст свыше 10 лет и не соответствует запросам рынка.

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