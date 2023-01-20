Проект реконструкции оперного театра Красноярска выберут через два месяца

До финала дошло 10 участников из 33. Среди них и определят победителя.

В Красноярске завершился первый этап конкурса концепций реконструкции Красноярского театра оперы и балета, а также прилегающей к нему территории.

Из 33 участников, допущенных до конкурса, жюри, состоящее из специалистов в области архитектуры, градостроительства и историко-культурного наследия, отобрало 10 команд. Среди них:

АО «КБ высотных и подземных сооружений» (Санкт-Петербург). В числе проектов — новое здание (вторая сцена) Государственного академического Мариинского театра, реконструкция «Центра современного искусства имени Сергея Курехина» и Санкт-Петербургского «Театра «Мюзик-Холл»; Консорциум «BLANCHE-NEIGE» в составе: ООО «АЙКЬЮ-архитекторы» (Москва), ООО «КУНКЕЛЬ КОНСАЛТИНГ» (Москва), ATELIER JANKOVIC DE THY (Париж), ACOUSTIC RESEARCH & DESIGN Limited (Окленд, Новая Зеландия). В числе проектов участников консорциума проект симфонического концертного зала в Екатеринбурге, проект оперного театра в Шэньчжэне (Китай), проектная и рабочая документация по реконструкции Большого Театра; Консорциум «А2+МВП» в составе: ООО «КПМ А-2» (Красноярск), ООО «МВ-Проект» (Москва). В числе проектов консорциума спортивный кластер «Сопка» в Красноярске, театр «У Никитских ворот» в Москве, театр юного зрителя в Севастополе; Консорциум «К24» в составе: АО «Гражданпроект» (Красноярск), ООО «АНИКС» (Красноярск), ООО «Тектоника» (Красноярск). В числе проектов реконструкция Красноярской краевой филармонии, реставрация исторических зданий, реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина; Консорциум «УРБАНИКА» в составе: Проектная мастерская «Бюро Архитектон» (Красноярск), Архитектор RPBW Уоррен Шеске (Торонто, Канада), Steininger Architekturburo GmbH (Германия), GGS Consulting and Vertriebs GmbH (Германия), Muller — DDC Industry Solutions GmbH (Германия). В числе проектов консорциума Кафедральный собор Воздвижения Креста Господня в Лесосибирске, культурный центр Фонда Ставроса Ниархоса в Афинах, городские ворота Ла Валлетты на Мальте, ремонт Сиднейского оперного театра; ООО «Архитектурное Бюро Асадова» (Москва). В числе проектов — проект конгрессного центра ВДНХ-Экспо, павильон Атомной энергии на ВДНХ в Москве, музыкальный театр «Балтийский форум» в Калининграде; ООО «Архитектурное Бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург). В числе проектов музейный комплекс Государственного Эрмитажа, комплекс зданий Академии танца Бориса Эйфмана, дворец творчества школьников Казахстана; ООО «Архитектурное бюро «Четвертое измерение» (Москва). В числе проектов — проектирование театрально-концертного комплекса Московской области «Вселенная Чайковского», театрально-концертный комплекс «Югра-классик», проект концертного зала и музыкальной академии Игоря Матвиенко; ООО «Ваухаус» (Москва). В числе проектов Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, Электротеатр Станиславский, Инновационный центр в Калуге, Политехнический музей в Москве; ООО «ПИ „АРЕНА“ (Москва). В числе проектов оперный театр „Геликон-Опера“ в Москве, музейно-театральный комплекс в Калининграде, музейно-театральный комплекс в Кемерове, проект культурного центра в Новом Уренгое.

Мы увидели в заявках несомненных лидеров нашей отрасли, имеющих богатый опыт, высочайшую квалификацию и десятки воплощенных проектов театров разных типов — от детских до оперных. Участники ориентируются не только в архитектурных и художественных решениях, но и в технических аспектах „начинки“ театра — оборудовании, акустике», — рассказал главный архитектор Красноярского края Константин Шумов.

На следующем этапе финалисты должны будут разработать концепцию реконструкции красноярского оперного, в соответствие с техзаданием. Сделать это нужно до конца марта 2023, а уже 20 апреля будут названы победитель и призеры конкурса.

Конкурс проектов реконструкции театра оперы и балета в Красноярске проводится при поддержке компании «Норникель».

Поддержка проектов развития в регионах производственной деятельности — важная часть корпоративной политики „Норникеля“. В том числе это проекты в сфере культуры и искусства. Так, в прошлом году мы направили 210 млн руб. на приобретение новых инструментов для Красноярского симфонического оркестра краевой филармонии, а в этом году 57 млн руб. на обновление музыкальных инструментов получит Театр оперы и балета. В случае реконструкции театра мы считаем проведение конкурсных процедур правильным и эффективным решением, которое позволит выявить тех, кто лучше всех справится с этой работой. В прошлом году мы проводили конкурс на архитектурную концепцию развития всего Норильска. В соответствии с его результатами будет проводиться реновация города. При этом один из проектов реновации —Арктический музей современного искусства, совершенно удивительный с архитектурной точки зрения культурный объект», — говорит заместитель руководителя красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.

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