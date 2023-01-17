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«Енисейской Сибири» добавят проектов и инвестпотенциала

«Енисейской Сибири» добавят проектов и инвестпотенциала
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

В результате ожидаемый объем инвестиций по всем проектам программы увеличится почти на 1 трлн рублей.

#НОВОСТИ

В комплексную инвестиционную программу «Енисейская Сибирь» войдет еще восемь проектов с общим объемом инвестиций около 1 трлн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Среди новых проектов, которые пополнят КИП, разработка Черногорского месторождения медно-никелевых руд, добыча угля на северо-западе Таймыра, развитие добычи магнезитов Киргитейского и Тальского месторождений, а также создание в Емельяновском районе логистического парка и строительство тепличного комбината для выращивания овощей круглый год.

После включения этих инициатив в «Енисейскую Сибирь», общее число проектов, которые входят в нее, увеличится до 40, из которых 27 реализуются на территории Красноярского края.

Одним из таких проектов является «реанимация» практически полностью выработанного на сегодня месторождения «Норильск-1» на Таймыре. Работы в этом направлении стартовали здесь в 2019. Проект получил название «Южный кластер». Объем инвестиций в него тогда оценивался примерно в 45 млрд рублей. Его реализация должна дать инициатору проекта — компании «Норникель» — дополнительно более 20 тонн металлов платиновой группы в год.

Как рассказал Владимир Зайцев, генеральный директор компании «Медвежий ручей» — дочерней структуры «Норникеля», которая и реализует проект, сейчас он находится на этапе модернизации Норильской обогатительной фабрики. В частности, в прошлом году на ней был установлен новый дробильный комплекс, который позволит фабрике перерабатывать до 9,2 млн т руды в год. Также в 2022 на месторождении добыты первые 800 тысяч т руды, а в 2023 добычу планируется нарастить до 2,5 млн тонн.

Решение масштабных задач в таком большом и стратегически важном для России регионе, как Красноярский край, невозможно представить без взаимодействия государства и крупного бизнеса. Работа региональных институтов развития очень важна, она помогает в создании благоприятного климата для инвесторов, а значит, способствует социально-экономическому развитию региона», — сказал Зайцев.

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Бюджет развития компания сверстан и готов к реализации. Все проекты, о которых ранее заявляли металлурги, в нем сохранены.

Объекты «Серной программы» на Надеждинском заводе находятся в высокой степени готовности

В настоящее время идет установка газохода, достигающего четырех метров в диаметре.

«Норникель» потратит на развитие почти $5 млрд

Компания утвердила бюджет на следующий год. В нем предусмотрено финансирование всех ее ключевых проектов.

Автор: Петр Савельев
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