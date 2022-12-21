«Норникель» потратит на развитие почти $5 млрд

Компания утвердила бюджет на следующий год. В нем предусмотрено финансирование всех ее ключевых проектов.

Объем капитальных вложений вложений «Норникеля» в 2023 составит порядка $4,7 млрд, что на 10% выше, чем было в 2022, такие параметры заложены в бюджете компании, который на днях был утвержден ее Советом директоров.

В следующем году компания проходит пик инвестиционного цикла. Бюджет должен обеспечить необходимое финансирование для реализации долгосрочной стратегии развития компании, ее ключевых стратегических проектов и проектов в области устойчивого развития и вместе с тем направлен на сохранение финансовой устойчивости в условиях текущих геополитических рисков и новых вызовов», — сказали в пресс-службе металлургического концерна.

В инвестпрограмме «Норникеля» на 2023 заложено финансирование всех ключевых проектов компании. В частности это: «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

Также компания намерена продолжить исполнение своих социальных обязательств и финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду», — уточнили металлурги.

Добавим, что в «Норникеле» намерены продолжить реализовывать меры, направленные на нивелирование последствий отказа ряда зарубежных поставщиков от работы с российскими компаниями.

Основные инициативы этого комплекса мер включают корректировку сбытовой стратегии, импортозамещение поставщиков оборудования и технологий, выстраивание новых логистических цепочек, выход на другие рынки и инструменты финансирования», — уточнили в «Норникеле».

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