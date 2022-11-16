«Прогноз для дела»: «Норникель» разработал сценарии развития мировой экономики

Они касаются не только экономических реалий, но и описывают риски, связанные с изменением климата.

Климатическая повестка не теряет актуальности для российской промышленности. Особенно для системообразующих компаний. Можно было ожидать, что, оказавшись под санкционным давлением и потеряв доступ к западным рынкам, они начнут сворачивать свои программы. На деле же оказалось иначе. Как рассказывал в середине октября председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин, порядка 40 опрошенных его ведомством крупных отечественных компаний заявили, что сохранят свои экологические планы.

Эксперты объясняют такое решение тем, что экологическая и климатическая повестка для российских предприятий стала частью системы управления рисками, поскольку только более глубокое и системное прогнозирование развития событий может обеспечить им рост результативности. Так, собственные сценарии развития мировой экономики и изменения климата до 2050 года в соответствии с методологией международного стандарта TCFD недавно разработал «Норникель» при участии экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они учитывают порядка 800 показателей — макроэкономические и климатические параметры, численность населения, мировой ВВП, инвестиции в энергетику и т.д.

Всего этих сценариев три. Первый — под названием «Быстрая трансформация» — предусматривает достижение целей Парижского соглашения (удержание роста мировой температуры «существенно ниже» 2°С). Второй («Устойчивый палладий») ориентируется на сохранение текущих социально-экономических и технологических тенденций. Третий же («Глобальный рост») предполагает фактический отказ от усилий по сдерживанию изменений климата и экономический рост на базе углеводородов.

Появление сценариев — это начало работы по разработке инструментов управления рисками. Всего компанией выделены две группы рисков. Первая учитывает климатические изменения, например, влияние уровня осадков на работу конкретных предприятий и непрерывность производств. Вторые сопряжены непосредственно с переходом к низкоуглеродной парадигме», — рассказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков на Всемирной климатической конференции.

В компании считают, что наиболее вероятным (70%) сценарием является «Устойчивый палладий». Его суть в том, что развитие «зеленой» экономики продолжится, но традиционные отрасли по-прежнему будут играть существенную роль. К примеру, основная доля рынка останется за автомобилями, оборудованными двигателями внутреннего сгорания. А это значит, что сохранится устойчивый спрос на палладий, который используется для улавливания загрязняющих веществ, производимых ДВС. Плюс к этому продолжит расти спрос на никель со стороны производителей электромобилей.

От двух других сценариев «Норникель» не отказывается — они будут использоваться для стресс-тестирования рисков в связи с изменением климата.

Использование долгосрочных климатических и социально-экономических сценариев развития мировой экономики является ключевым элементом адаптации к физическим рискам изменения климата, а также к рискам, связанным с глобальным энергопереходом. Последний предоставляет нам и хорошие возможности, так как мировой спрос на „зеленые металлы“, производимые „Норникелем“, будет расти, а углеродный след нашей никелевой продукции является самым маленьким в отрасли», — говорит Жуков.

Стоит отметить, что «Норникелем» также разработана и апробирована на пилотном объеме данных методика расчета внутренней цены на углерод. В ближайшем будущем она будет использоваться при принятии инвестиционных и операционных решений. В целом же, климатическая повестка является частью стратегии устойчивого развития компании. Ее основные проекты будут реализованы в Норильском промрайоне. В частности, речь идет создании здесь многоуровневой системы геотехнического мониторинга зданий и сооружений, а также изучение климатических изменений в самом городе и его окрестностях.

Эксперты отмечают, что подход к управлению рисками (в том числе климатическими), продемонстрированный «Норникелем», в международной практике связывается со способностью компаний справляться с новыми экономическими вызовами. И эта тема для российских компаний останется актуальной даже при условии их переориентации на азиатские рынки, поскольку там сегодня предъявляются не менее жесткие требования к системе углеродного регулирования.

Читайте также:

«Норникель» доверит контроль за реками и озерами Таймыра «дрону-экологу»

Аппарат будет собирать данные об экологических показателях состояния водных объектов.

В рамках проекта «Чистый Норильск» в городе работает новый цех переработки металлолома

Это одна из составляющих рассчитанной на 10 лет программы «Норникеля» по приведению в порядок территории Норильского промышленного района.

В рамках прогноза: «Норникель» выполнил производственный план трех кварталов

Рост производства зафиксирован по всем металлам, производимым компанией.