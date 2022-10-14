«Зеленый вектор»: российские промышленники не будут отменять свои экопроекты

Экологизация российской промышленности остается в силе, несмотря на санкции и их последствия.

Крупнейшие промышленные компании России не будут из-за санкций отменять свои экологические инициативы. Об этом на прошедшем недавно форуме «Экология и промышленность. Вызовы. Тренды. Технологии» рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин.

Мы опросили порядка 40 компаний из различных отраслей, и практически все их них заявили, что сохраняют свои экологические планы», — сказал он.

Так, например, горно-металлургическая компания «Металлоинвест». Как рассказал ее представитель Евгений Полесский, бюджет их программы экологической модернизации до 2025 года составляет 9,5 млрд рублей.

Причем в эту сумму не включены ключевые проекты. Например, строительство нового хвостохранилища на Лебединском ГОКе, а это более 35 млрд. Там же планируется построить систему сероочистки — бюджет более 10 млрд. И эти планы мы не меняем», — заявил он.

По оценкам экспертов, основная сложность, с которой придется столкнуться российским промышленникам на пути экологизации их деятельности в сегодняшней ситуации, это проблемы с поставками необходимого для этого оборудования. Разрыв даже уже достигнутых договоренностей о поставках, на фоне разрушения сложившихся логистических цепочек, может свести на нет все устремления бизнеса. Если только не будет найдена замена этим поставщикам.

С 2014 мы начали заниматься промышленной политикой и это происходило в логике кооперации. Сейчас, когда все эти правила нарушаются и вводятся дискриминационные меры в отношении нашей страны и отдельных компаний, нужно переходить на логику суверенитета», — считает Алексей Матушанский, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ.

По его мнению, сложившаяся ситуация дает российской промышленности шанс для развития новых производств. Правда, здесь крайне важна готовность крупнейших компаний к диалогу с научным и бизнес-сообществом. Как пример, он привел «Норникель», который еще в июне этого года провел форум, на котором собрал ведущие технологические компании страны, чтоб очно обсудить возможности замещения импортной техники.

Сегодняшняя обстановка вынуждает нас более активно действовать в направлении импортозамещения. [...] Для этого нужна планомерная, конструктивная работа по поиску соответствующих решений, организации нового отечественного производства, развитии высоких промышленных технологий», — говорил тогда директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

Итогом того форума стало соглашение о том, что металлурги будут предоставлять российским ученым и компания образцы техники и оборудования, которые нужно заместить, а те будут разрабатывать их аналоги. Такой подход называется обратным инжинирингом. Правда, у него есть одно существенное ограничение — время. Иными словами, быстро заместить все необходимое оборудование, вряд ли удастся. По оценкам того же Александра Закондырина, это приведет к смещению сроков реализации экологических проектов компаний примерно на пять лет.

Ввиду существующих технологических ограничений, в указанные ранее сроки эти проекты завершены не будут. Поэтому все планы, которые были до 2024, скорее всего сместятся к 2030», — считает он.

Подтвердил эти оценки и вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев на примере «Серной программы», которую металлурги сейчас реализуют на Таймыре. По сути, она состоит из двух этапов: экомодернизация Надеждинского металлургического завода и Медного завода. В результате выбросы диоксида серы — основного загрязняющего вещества, выбрасываемого этими предприятиями — сократятся почти до нуля. И если по первому этапу планы все завершить в 2023 остаются в силе, то по второму — возможно смещение сроков.

Проект на Медном заводе планировалось реализовать в 2025, но мы столкнулись с тем, что нам теперь нужно практически все перепроектировать — закладывать другое оборудование. Мы все равно реализуем этот проект, но произойдет ли какое-либо смещение по срокам — вопрос открытый», — сказал Селезнев.

Есть отрасли, где ситуация несколько проще. Например, красноярский проект Сибирской генерирующей компании. Основные его этапы — вывод малых котельных и установка электрофильтров на котлах ТЭЦ — должны были завершиться до конца 2024. И эти планы остаются в силе.

По срокам у нас проще, потому что, когда наш проект стартовал, Минпромторгом было заложено требование по локализации оборудования, и мы использовали только то, которое подходит под это него. Так что и по тем проектам, которые уже начаты, и по тем, что будут впереди, технологическую проблему мы решим», — рассказал директор по развитию активов СГК Игорь Сорокин.

Примечательно и то, что экологические проекты, реализуемые сегодня российскими промышленниками, не имеют прямой экономической выгоды для них. Та же «Серная программа» «Норникеля», по словам вице-президента компании Андрея Грачева, никогда не была бы запущена, если бы во главе угла стояли деньги (а это прядка 300 млрд рублей).

Как мы можем измерить в деньгах здоровье наших работников и их семей. Любая социально ответственная компания в первую очередь думает о людях, а потом о деньгах. Добиться улучшения окружающей среды в целом по стране, особенно в сегодняшних условиях, можно только во взаимодействии трех основных сил: общества, власти и бизнеса. Но в центре должен быть человек», — отметил он.

Читайте также:

В Новосибирске прошел первый инновационный форум In’Hub

Он собрал изобретателей со всей России и других стран. Они смогли не только показать себя, но и найти потенциальных инвесторов в свои проекты.

Быстринский ГОК «Норникеля» запитают от «РусГидро»

Это сделают в рамках новой экологической стратегии металлургов, принятой в прошлом году.

В Норильске начали строить первые дома по программе реновации

Стоимость возведения этих домов составит 2 млрд рублей. Построить их планируют примерно за два года.

«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор

Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.