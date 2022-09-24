Быстринский ГОК «Норникеля» запитают от «РусГидро»

Это сделают в рамках новой экологической стратегии металлургов, принятой в прошлом году.

Быстринский горно-обогатительный комбинат (входит в Забайкальский дивизион «Норникеля») и компания «РусГидро» заключили договор о покупке электроэнергии, сообщили в пресс-службе металлургического концерна.

Новый договор позволит Быстринскому комбинату перевести порядка 30% энергопотребления на безуглеродные источники, что приведет к снижению выбросов парниковых газов в абсолютном выражении на 100 000 т CO2-эквивалента в 2022 году и отразится на ключевых показателях экологичности бизнеса компании, таких как выбросы СО2 по второй сфере охвата», — рассказали в «Норникеле».

Полностью запитать Быстринский ГОК от безуглеродных источников планируется в горизонте трех лет.

Для достижения целей сокращения выбросов парниковых газов Забайкальский дивизион „Норникеля“ разработал дорожную карту „Чистая энергия“, которая состоит из 13 мероприятий с прогнозными затратами порядка 9 млрд рублей», — говорят в «Норникеле».

Для справки: Быстринский ГОК — крупнейший гринфилд-проект в металлургической отрасли России. Предприятие добывает золото-медно-железные руды и производит золотой, медный и железорудные концентраты. В 2021 году на Забайкальский дивизион пришлось 17% общего объема выпуска меди «Норникеля».

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