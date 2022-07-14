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Логистику Заполярного филиала «Норникеля» отдали в одни руки

Единый логистический центр "Норникеля""
Единый логистический центр "Норникеля"". Иллюстрация: nornickel.ru

Разрозненными грузовыми потоками теперь будет управлять единый логистический центр.

#НОВОСТИ
В Заполярном филиале «Норникеля» открыли ситуационный логистический центр, задача которого планировать и координировать грузоперевозок всех подразделений компании. Об этом рассказали в пресс-службе металлургического концерна.
Работа центра будет заключаться в оперативном планировании деятельности предприятий в части транспортной логистики, уточнении планов перевозок грузов и прогнозировании грузопотоков. Центр сможет влиять на процесс доставки грузов и оптимизировать его, задействовать различные виды транспорта на территории, организовывать мультимодальные цепочки и налаживать ритмичную доставку», — рассказали в «Норникеле».
До открытия центра, процесс перевозки и доставки грузов контролировали диспетчерские подразделения каждого отдельного предприятия компании. Однако ростом грузооборота, который связан с реализацией крупных инвестпроектов, появилась необходимость централизации логистики и создания единой системы ее управления.
Вопрос организации и построения эффективных логистических цепочек для нас всегда был приоритетным: отдаленность от материка, непростые условия доставки грузов, ограниченный период навигации — это все требовало от нас слаженной кропотливой работы. Открытие центра позволит четко планировать и координировать всю логистическую деятельность Норильского дивизиона», — сказал на открытии центра руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин.
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Автор: Петр Савельев
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