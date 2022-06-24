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«Норникель» договорился с российскими производителями об импортозамещении

«Норникель» договорился с российскими производителями об импортозамещении
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

Компания собрала ведущие технологические предприятия страны на форум по замещению зарубежной техники отечественными аналогами.

#НОВОСТИ
В своем дальнейшем развитии «Норникель» сделает ставку на отечественную технику. Соответствующие соглашения металлурги подписали на форуме «Норникель. Импортозамещение — новые возможности», которые в эти дни проходит в Норильске.
 
Замещать импортную технику отечественными аналогами компания планирует по шести направлениям: механическое оборудование, энергетика, автоматизация и цифровизация, горное производство, самоходная горная техника и транспорт.
Сегодняшняя обстановка вынуждает нас более активно действовать в направлении импортозамещения. „Норникель“ уже приступил к реализации десятилетней инвестиционной программы — в развитие предприятия и его модернизацию будет вложено более 2 трлн рублей. И наша задача — выполнить намеченные планы точно в срок. Для этого нужна планомерная, конструктивная работа по поиску решений в импортозамещении, организации нового отечественного производства, развитии высоких промышленных технологий», — сказал, открывая форум, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.
Одним их инструментов, которые будут применятся для решения обозначенных металлургами задач, станет обратный инжиниринг. Суть его в том, что заказчик — в этом случае «Норникель» — будет предоставлять образцы техники и оборудования, которые нужно заместить, а те будут разрабатывать его аналоги. Заявки будет аккумулировать Агентство технологического развития. И оно же будет на конкурсной основе будет выбирать аккредитованную инжиниринговую компанию.
Уже сейчас сформирован перечень критических комплектующих, включающих 303 позиции. Агентство по технологическому развитию уже объявило конкурс на разработку части комплектующих из этого перечня», — рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.
Также он добавил, что Минпромторг будет оказывать «Норникелю» всестороннюю поддержку в решении вопросов поставки оборудования и материалов на ключевые объекты производства.
 
Форум «Норникель. Импортозамещение — новые возможности» рассчитан на два дня. В нем принимает участие 350 человек, среди которых федеральной и краевой власти, а также ведущих российских поставщиков и производителей оборудования.
 
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Автор: Петр Савельев
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