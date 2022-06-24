«Норникель» договорился с российскими производителями об импортозамещении

Компания собрала ведущие технологические предприятия страны на форум по замещению зарубежной техники отечественными аналогами.

В своем дальнейшем развитии «Норникель» сделает ставку на отечественную технику. Соответствующие соглашения металлурги подписали на форуме «Норникель. Импортозамещение — новые возможности», которые в эти дни проходит в Норильске.

Замещать импортную технику отечественными аналогами компания планирует по шести направлениям: механическое оборудование, энергетика, автоматизация и цифровизация, горное производство, самоходная горная техника и транспорт.

Сегодняшняя обстановка вынуждает нас более активно действовать в направлении импортозамещения. „Норникель“ уже приступил к реализации десятилетней инвестиционной программы — в развитие предприятия и его модернизацию будет вложено более 2 трлн рублей. И наша задача — выполнить намеченные планы точно в срок. Для этого нужна планомерная, конструктивная работа по поиску решений в импортозамещении, организации нового отечественного производства, развитии высоких промышленных технологий», — сказал, открывая форум, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

Одним их инструментов, которые будут применятся для решения обозначенных металлургами задач, станет обратный инжиниринг. Суть его в том, что заказчик — в этом случае «Норникель» — будет предоставлять образцы техники и оборудования, которые нужно заместить, а те будут разрабатывать его аналоги. Заявки будет аккумулировать Агентство технологического развития. И оно же будет на конкурсной основе будет выбирать аккредитованную инжиниринговую компанию.

Уже сейчас сформирован перечень критических комплектующих, включающих 303 позиции. Агентство по технологическому развитию уже объявило конкурс на разработку части комплектующих из этого перечня», — рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.

Также он добавил, что Минпромторг будет оказывать «Норникелю» всестороннюю поддержку в решении вопросов поставки оборудования и материалов на ключевые объекты производства.

Форум «Норникель. Импортозамещение — новые возможности» рассчитан на два дня. В нем принимает участие 350 человек, среди которых федеральной и краевой власти, а также ведущих российских поставщиков и производителей оборудования.

Читайте также:

Управление норильской энергосистемой «Норникеля» передадут на федеральный уровень Полностью переход должен завершиться к 2024 году. Это нужно, чтобы все субъекты энергосистемы России работали по единым правилам и технологиям.

Удержаться на курсе: «Норникель» отчитался об устойчивом развитии компании

Несколько лет назад стратегию компании переработали с учетом целей устойчивого развития (ЦУР), которые стали ее частью.

«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор

Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.