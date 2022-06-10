Удержаться на курсе: «Норникель» отчитался об устойчивом развитии компании

Несколько лет назад стратегию компании переработали с учетом целей устойчивого развития (ЦУР), которые стали ее частью.

Простое наращивание добычи сырья и производства конечной продукции не может обеспечить устойчивый рост крупных компаний, работающих на международных рынках. Необходимо совершенствовать и другие аспекты их деятельности. В частности, экологические и социальные. Особенно это важно для системообразующих корпораций — таких как «Норникель».

Растущие ESG-требования крупных потребителей, инвесторов и регуляторов требуют глубокой модернизации основных производств, обеспечения высших стандартов промышленной экологической безопасности, реализации комплексных программ по развитию регионов присутствия», — сказано в отчете «Норникеля» о реализации целей устойчивого развития компании в 2021 году.

Работу по включению ЦУР в свою стратегию металлурги начали еще в 2018 году. Из 17 положений, которые приняты на международном уровне, компания отобрала для себя шесть наиболее согласующихся с ее целями и задачами. Ими стали:

Хорошее здоровье и благополучие; Достойная работа и экономический рост; Индустриализация, инновации и инфраструктура; Устойчивые города и населенные пункты; Ответственное потребление и производство; Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

В результате была выработана новая стратегия компании в области охраны окружающей среды и климата, которая была принята в 2021 году и тогда же начала реализовываться. В результате, по итогу года, на проекты, связанные с устойчивым развитием было потрачено 221,5 млрд рублей.

Большая часть этих денег (48%) — это вложения в задачи второго блока. Да и в целом, социальные расходы занимали большую часть инвестиций «Норникеля».

Компания сохраняет статус одного из лидеров горно-металлургического сектора в России по размеру социальных расходов. В 2021 году затраты на развитие социальной инфраструктуры, социальные, благотворительные и спонсорские программы составили 75,9 млрд рублей, это около 6% выручки», — рассказали металлурги.

В добавок к этому «Норникель» активно включился в реализацию комплексного плана развития Норильска, который также был утвержден в 2021 году. На его нужды компания до 2035 года выделит порядка 81 млрд рублей. Плюс еще 150 млрд на мероприятия, которые не вошли в этот план.

Также активно велась работа в экологическом направлении. Так, в активную фазу вошла «Серная программа» на Надеждинском металлургическом заводе. Уже по итогу прошлого года это позволило сократить выбросы диоксида серы в атмосферу на 13,7%. В перспективе же снижения составит порядка 90%. Помимо этого компания собирается добиться снижения объемов выбросов парниковых газов на 25% (до 7,7 млн т в год к 2028 году), а интенсивности производственных углеродных выбросов на 37% (до 5 т СO2 на тонну никеля).

В целом только на экологические проекты «Норникель» до 2031 года собирается потратить порядка 440 млрд рублей. Общий же объем инвестиций в реализацию новой стратегии компании до 2030 года составит порядка 2 трлн рублей ($35 млрд по сегодняшнему курсу).

Стратегические цели „Норникеля“ неразрывны с повесткой устойчивого развития. С учетом новых глобальных вызовов эта тема приобретает еще большую актуальность для нашей компании. Мы акцентируем нашу деятельность на повышении ресурсо- и энергоэффективности, снижении вредного воздействия на экологию и ликвидации накопленного загрязнения, управлении климатическими рисками, повышении качества жизни в регионах присутствия, а также на поддержании репутации одного из самых привлекательных работодателей в российской промышленности», — говорит президент компании Владимир Потанин.

Стоит также отметить, что, согласно отчету об устойчивом развитии, «Норникель» за 2021 год заработал 512,9 млрд рублей чистой прибыли. Это на 94,4% больше, чем годом ранее. Выручка компании за этот период составила 1,3 трлн рублей (+17,9% к 2020-му), а EBITDA — 775,9 млрд рублей (+40,4%). Рентабельность же по EBITDA выросла на 10 п.п. — до 59%.

Не менее важно и то, что, несмотря на сложную ситуацию с поставками импортного оборудования, металлурги не собираются отказываться от своих планов.

Мы точно не откажемся от своих проектов. Если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию [возникнут проблемы с поставками оборудования], мы скорректируем дорожные карты по основным проектам с учетом текущей обстановки», — рассказывал недавно производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

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