«Жизнь продолжается»: компания «Норникель» подвела итоги первого квартала 2021 года

Металлурги нарастили производство никеля и меди, но чуть потеряли в платиноидах. Однако, последнее, связано с высокой базой прошлого года.

За первый квартал 2022 года производство никеля на предприятиях «Норникеля» выросло на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 52 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании.

Этого удалось добиться за счет восстановления работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики.

Производство меди в отчетном периоде осталось примерно на том же уровне, что и год назад — порядка 91 тыс. тонн. И это несмотря на снижение производства на Кольской ГМК из-за закрытия старого металлургического цеха, которое удалось компенсировать его ростом в Норильском дивизионе компании.

Подобная динамика позволяет рассчитывать на то, что компании удастся удержаться в заявленных планах на год — 205-215 тыс. тонн по никелю и 365-385 тыс. тонн по меди (+9% к показателям 2021 года). Тем более, что компания сама на днях подтвердила эти планы.

Выпуск же платины и палладия «Ноникель» планирует сохранить примерно на уровне 2021 года — 2 451-2 708 и 604-667 тыс. тройских унций соответственно. Не повлияло на планы компании и сокращение производства этих металлов в первом квартале (год к году) — на 12% по платине и 8% по палладию.

Снижение произошло, прежде всего, за счет высокой базы первого квартала прошлого года, на который пришлась выработка значительного объема накопленного незавершенного производства», — рассказали в компании.

В целом, как рассказал производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов, металлурги не собираются отказываться от ранее заявленных планов развития.

Жизнь продолжается. Мы точно не откажемся от своих проектов. В оценках их важности мы ориентируемся на востребованность никеля, меди и платиноидов на мировых рынках», — сказал Степанов.

Производственный директор «Норникеля» признает, что с реализацией некоторых проектов компании могут возникнуть сложности из-за проблем с логистикой и, соответственно, поставкой необходимого оборудования на фоне геополитической ситуации. Но на этот случай у металлургов есть план Б.

Если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию [возникнут проблемы с поставками оборудования], мы скорректируем дорожные карты по основным проектам с учетом текущей обстановки. В этом случае ключевые проекты будут реализованы на другом оборудовании. Условно, с китайскими и российскими комплектующими», — говорит Степанов.

Речь в первую очередь идет о строительстве третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики (увеличение мощности с 10 до 18 млн тонн руды в год) и третьей линии на Надеждинском металлургическом комбинате (+30% к производственным мощностям). Плюс компания продолжает реализацию крупнейшей в России экологической инициативы — «Серной программы» (минус 95% к выбросам диоксида серы).

В общей сложности в 2022 году «Норникель» планирует вложить в свои инвестпроекты порядка $4 млрд.

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