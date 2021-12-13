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«Норникель» определился с инвестпланами на следующий год

«Норникель» определился с инвестпланами на следующий год
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

Совет директоров компании утвердил бюджет 2022 года. В нем отражены все аспекты новой стратегии концерна.

#НОВОСТИ
В 2022 году «Норникель» инвестирует в свое развитие порядка $4 млрд. Такое решение принял Совет директоров компании, сообщили в пресс-службе организации.
Объем инвестиций следующего года в 1,5 раза превосходит показатели этого. Основными причинами роста являются активное развитие проектов добычи, расширение и модернизация перерабатывающих мощностей и поддерживающей их инфраструктуры, а также реализация экологических проектов», — рассказали в компании.
В частности, на экологическую программу «Норникель» собирается потратить свыше $400 млн. Большая часть из них поступит на предприятия Норильского промышленного района. Компания планирует на 30% увеличить вложения в модернизацию активов и оборудования, чем повысить промышленную безопасность своих объектов.
 
В бюджете-2022 также учтены расходы по всем социальным обязательствам компании, которые заложены в недавно подписанном коллективном договоре. Например, увеличение с 1 января 2022 года зарплат на предприятиях группы в Норильском промышленном районе и Красноярском крае на 20%, а на Кольской ГМК — на 10%.
 
Помимо этого в ней отражены расходы на программу реновации жилья и социальной инфраструктуры Норильска, четырехстороннее соглашение о которой было подписано в этом году. Всего на эти цели компания планирует потратить порядка 230 млрд рублей до 2035 года.
Бюджет следующего года составлен с учетом ряда новых для компании внутренних и внешних вызовов. Он рассчитан на исполнение амбициозных стратегических целей и задач. Мы полагаем, что реализация нашей стратегии, также позволит улучшить ESG-метрики компании. В следующем году мы будем пристально изучать имеющиеся возможности в части привлечения зеленого финансирования с учетом масштабности нашей экологической программы», — сказал финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.
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Автор: Петр Савельев
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