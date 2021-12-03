«Норникель» и «Русская платина» договорились о сотрудничестве в Арктике

Речь идет о проекте освоения Черногорского месторождения медно-никелевых руд. Соглашение о партнерстве было подписано в июле прошлого года.

«Норникель» предоставит «Черногорской горнорудной компанией» (ЧГРК, входит в группу компаний «Русская Платина») свои энергоресурсы и логистическую инфраструктуру для освоения Черногорского медно-никелевого месторождения. Соответствующие контракты между компаниями были подписаны на днях, сообщает пресс-служба «Норильского никеля».

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта ЧГРК было подписано сторонами еще в июле 2020 года. Его (проекта) инвестиционная емкость оценивается примерно в 570 млрд рублей. Однако осваивать месторождение без инфраструктуры «Норникеля» было бы весьма проблематично.

Контракты, заключенные в развитие нашего соглашения об операционном партнерстве, позволят реализовать в регионе новый амбициозный проект и укрепить позиции России на мировых рынках цветных металлов и металлов платиновой группы», — уверен старший вице-президент «Норникеля» — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения Сергей Дубовицкий.

Договоры о сотрудничестве между «Норникелем» и ЧГРК заключены до 2026 года. По ним ГОК будет получать электроэнергию, газ, нефтепродукты, услуги железнодорожного и речного транспорта от предприятий «Норникеля». Также концерн предоставит ЧГРК возможность обслуживать грузы в Дудинском, Красноярском, Лесосибирском, Архангельском и Мурманском портах.

Конструктивное взаимодействие с группой „Норникеля“ позволило обеспечить подписание пакета обоюдовыгодных долгосрочных контрактных инструментов, которые создают необходимые логистические условия для реализации проекта освоения одного из крупнейших в мире месторождений медно-никелевых руд — „Черногорское“», — говорит генеральный директор «Русской Платины» Евгений Воробейчик.

Напомним, что Черногорское медно-никелевое месторождение расположено в Норильском промрайоне (в 15 км к юго-востоку от Норильска). Его запасы руды составляют 131 млн тонн при средней концентрации в ней никеля 0,25%, меди 0,20%, а металлов платиновой группы и золота — 3,19 г на тонну. Добывать здесь планируют порядка 7 млн тонн руды в год.

Часть добытых здесь металлов будет потреблять собственно «Норникель» — Палладиевый фон компании договорился с ЧГРК о поставках в течение пяти лет концентратов добываемых ГОКом металлов.

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