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«Русская платина» начнет освоение месторождения в Норильске с помощью ВЭБ.РФ

«Русская платина» начнет освоение месторождения в Норильске с помощью ВЭБ.РФ
Иллюстрация: russian-platinum.ru

Госкорпорация развития, банк ВТБ и «Русская платина» подписали на ПМЭФ меморандум о намерениях по проектному финансированию разработки Черногорского медно-никелевого месторождения.

#НОВОСТИ

Инвестиции в проект составят до 570 млрд руб. Документ подписывался в присутствии президента России Владимира Путина – он подключился по видеосвязи.

Напомним, «Русская платина» владеет лицензией на разведку, добычу и производство цветных и драгоценных металлов на Черногорском месторождении, которое расположено в 15 километрах к юго-востоку от Норильска. Утвержденные балансовые запасы руды составляют 143 млн тонн при среднем содержании никеля 0,22%, меди 0,29%, металлов платиновой группы и золота 3,9 г/т. Как сообщалось ранее, на Черногорском месторождении планируется добывать до 7 млн тонн руды в год.

Предполагается, что добыча руды в западной части месторождения будет вестись открытым способом, в западной – подземным. Здесь планируют построить обогатительную фабрику и завод для выпуска высокообогащенного концентрата драгметаллов.

Летом 2020 года «Норникель» и «Русская платина» подписали соглашение об операционном партнерстве, в рамках документа компании урегулировали вопросы доступа к энергетической и логистической инфраструктуре Норильского промышленного района. Отметим также, что «Черногорка» являлась частью проекта «Арктик палладий» - совместного предприятия «Норникеля» и «Русской платины» по освоению нескольких месторождений в Норильском промышленном районе. Инвестиционный потенциал проекта оценивался в $15 млрд. Однако сделка была заблокирована «РУСАЛом», который является акционером никелевой компании. В алюминиевом холдинге сочли, что доля «Норникеля» в проекте должна быть больше. Однако позже полиция «РУСАЛа» была смягчена, а горнодобывающие компании вернулись к обсуждению конфигурации СП.

 

Автор: Петр Савельев
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