В US Rusal заявили о возобновлении обсуждения проекта «Арктик Палладий»

В компании намерены вновь вернуться к переговорам о реализации масштабного проекта стоимостью $15 млрд совместно с «Русской платиной» и «Норникелем».

Об этом сообщает РБК, со ссылкой на комментарий Максима Полетаева, заместителя гендиректора UC Rusal, члена совета директоров «Норникеля».

Топ-менеджер подчеркивает, что возврат к обсуждению проекта «Арктик Палладий» стал возможен после личных пояснений от президента «Норникеля» Владимира Потанина. Этот проект «Норникель» планировал реализовать с «Русской платиной» Мусы Бажаева.

Мы сейчас получили ряд конкретных пояснений лично от президента «Норникеля», которые разъясняют бизнес-логику этой инвестиции, что дает нам повод еще раз вернуться к рассмотрению проекта, — заявил г-н Полетаев.

Напомним, в марте 2020-го UC Rusal, владеющая 28% акций «Норникеля», заблокировала проект «Арктик Палладий». Его инвестирование предполагало паритетное участие «Норникеля» и «Русской платины». Планировалось, что «Норникель» передаст в этот проект лицензию на разработку Масловского месторождения, а «русская платина» — лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы этого кластера, потенциально крупнейшего неразработанного в мире, оцениваются в 724 млн т. Проект впервые был озвучен в Красноярске во время визита Владимира Путина с проверкой подготовки к Универсиаде-2019. Презентация проходила во вновь отстроенном спорткомплексе «Арена Платина»

В UC Rusal пояснили блокировку тем, что считают долю «Норникеля» недостаточной.

Мы были не согласны с инвестициями на паритетной основе с «Русской платиной» в проект «Арктик Палладий» потому, что он предусматривает использование инфраструктуры «Норникеля» (и перерабатывающей, и транспортной), поэтому, конечно, доля «Норникеля» в проекте должна быть больше», — сказал Полетаев.

В результате «Русская платина» вышла из проекта из-за отсутствия одобрения UC Rusal.

Замглавы UC Rusal не уточнил суть пояснений по проекту от г-на Потанина, однако добавил:

Жаль, что те, кто занимался этим проектом, не смогли в полном объеме представить его акционерам ранее: это могло бы снизить некоторую напряженность вокруг его обсуждения».

Добавим, в июле «Норникель» подписал соглашение с «Русской платиной» об операционном партнерстве. В рамках этого соглашения никелевая компания предоставит на рыночных условиях «Русской платине» доступ к своей инфраструктуре, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры. Кроме того, стороны договорились, что «Норникель» возьмет на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take. Эти контракты планируется заключить до конца первого квартала 2021 года после получения всех необходимых корпоративных одобрений.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент распределение долей в совместном предприятии на фоне галопирующих цен на платиноиды и цветные металлы — задача непростая. Таким образом, согласование проекта частями логично и обоснованно.