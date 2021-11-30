Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
74,98
84,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникель» рассказал инвесторам о планах развития

«Норникель» рассказал инвесторам о планах развития
Иллюстрация: nornickel.ru

В ближайшие годы компания будет реализовывать множество социальных и экологических проектов, которые должны укрепить ее позиции на мировом рынке.

#НОВОСТИ
«Норникель» обновил свою инвестиционную программу, усилив ее экологическое направление. Об этом представители концерна рассказали на Дне инвестора. Подобные мероприятия металлурги проводят ежегодно, презентую инвесторам свои достижения и планы на будущее.
 
Инвестиционная программа «Норникеля» рассчитана до 2030 года. Ее емкость теперь составляет 35 млрд долларов. В результате реализации запланированных мероприятий, производство никеля и меди должно вырасти на 25-35%, а металлов платиновой группы — на 50-60%. Таких результатов планируют добиться за счет почти двукратного увеличения обогатительных мощностей Норильского дивизиона, увеличения на четверть объемов производства на Надеждинском комбинате и Медном заводе и т.п.
 
При обычном развитии событий, подобный рост производства привел бы к весьма ощутимому повышению нагрузки на экологию. Однако в программе «Норникеля» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. К примеру, Серный проект, который уже сейчас реализуется в Норильске. Его цель: снизить выбросы диоксида серы, которыми сопровождается основное производство компании. В целом на экологические проекты металлурги планируют направить порядка 6 млрд долларов.
 
Помимо этого «Норникель» планирует обновить свою энергетическую инфраструктуру в части применения возобновляемых источников энергии, модернизации линий высоковольтных передач, а также реализации новых проектов по добыче и транспортировке природного газа. На это планируется выделить порядка 8 млрд долларов.
 
Эти мероприятия являются частью программы компании по декарбонизации производства, которая предполагает снижение выбросов СО2 примерно на 1,5 млн тонн в год, что позволит «Норникелю» сохранить объем парниковых выбросов на уровне 10 млн тонн к 2028 году, снизив при этом их интенсивность на тонну никелевого эквивалента на 16% — до 6,7 тонн. Первая партия углероднонейтрального никеля была произведена компанией в этом году. Продавалась она в виде цифровых контрактов (токенов) на электронной бирже Atomyze.
 
Ряд мероприятий обновленной инвестпрограммы «Норникеля» отражен в новой социально-экологической стратегии компании, принятой в этом году. В ряду прочего в ней идет речь и о развитии Норильска — как места жизни сотрудников компании. Сейчас в городе запущена масштабная программа реновации, которая коснется не только жилого фонда, но и всей его транспортной и социальной инфраструктуры. На эти цели металлурги планируют выделить более 230 млрд рублей. Реализация предусмотренных мероприятий поможет компании повысить качество жизни норильчан (большая их часть — ее сотрудники) и, соответственно, позволит привлекать в штат высоковалифицированных специалистов.
 
В целом, как говорят в «Норникеле», основная цель компании — войти в премьер-лигу предприятий, способствующих переходу к «зеленой» экономике.
Мировой тренд на решение проблемы изменения климата ведет к увеличению спроса на наши металлы, что подтверждает правильность нашего решения по наращиванию производства. Я верю, что наши усилия приведут к росту акционерной стоимости за счет комбинации самой высокой в отрасли рентабельности и лучших стандартов устойчивого развития», — прокомментировал итоги Дня инвестора — 2021 президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Читайте также:
Развитие Норильска обсудили на стратегической сессии

Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и креативных сил, занимающихся развитием города. Основная задача — сверить взгляды и подходы, объединив их в единую концепцию.

«Норникель» стал участником пилотного проекта по контролю состояния атмосферного воздуха

Внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов вредных веществ начнется с Норильска. Кто участвует в проекте и что он даст краю и стране в целом?

Российских металлургов похвалили за климатическую повестку

Эксперты Всемирного экономического форума считают, что ведущие предприятия отрасли не уступают своим коллегам из-за рубежа, а в чем-то даже превосходят их.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
  • Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском краеХоди «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
  • Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершеноРасследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено
  • Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублейМэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.