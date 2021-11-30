«Норникель» рассказал инвесторам о планах развития
В ближайшие годы компания будет реализовывать множество социальных и экологических проектов, которые должны укрепить ее позиции на мировом рынке.
Мировой тренд на решение проблемы изменения климата ведет к увеличению спроса на наши металлы, что подтверждает правильность нашего решения по наращиванию производства. Я верю, что наши усилия приведут к росту акционерной стоимости за счет комбинации самой высокой в отрасли рентабельности и лучших стандартов устойчивого развития», — прокомментировал итоги Дня инвестора — 2021 президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и креативных сил, занимающихся развитием города. Основная задача — сверить взгляды и подходы, объединив их в единую концепцию.
«Норникель» стал участником пилотного проекта по контролю состояния атмосферного воздуха
Внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов вредных веществ начнется с Норильска. Кто участвует в проекте и что он даст краю и стране в целом?
Российских металлургов похвалили за климатическую повестку
Эксперты Всемирного экономического форума считают, что ведущие предприятия отрасли не уступают своим коллегам из-за рубежа, а в чем-то даже превосходят их.