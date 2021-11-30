«Норникель» рассказал инвесторам о планах развития

В ближайшие годы компания будет реализовывать множество социальных и экологических проектов, которые должны укрепить ее позиции на мировом рынке.

«Норникель» обновил свою инвестиционную программу, усилив ее экологическое направление. Об этом представители концерна рассказали на Дне инвестора. Подобные мероприятия металлурги проводят ежегодно, презентую инвесторам свои достижения и планы на будущее.

Инвестиционная программа «Норникеля» рассчитана до 2030 года. Ее емкость теперь составляет 35 млрд долларов. В результате реализации запланированных мероприятий, производство никеля и меди должно вырасти на 25-35%, а металлов платиновой группы — на 50-60%. Таких результатов планируют добиться за счет почти двукратного увеличения обогатительных мощностей Норильского дивизиона, увеличения на четверть объемов производства на Надеждинском комбинате и Медном заводе и т.п.

При обычном развитии событий, подобный рост производства привел бы к весьма ощутимому повышению нагрузки на экологию. Однако в программе «Норникеля» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. К примеру, Серный проект, который уже сейчас реализуется в Норильске. Его цель: снизить выбросы диоксида серы, которыми сопровождается основное производство компании. В целом на экологические проекты металлурги планируют направить порядка 6 млрд долларов.

Помимо этого «Норникель» планирует обновить свою энергетическую инфраструктуру в части применения возобновляемых источников энергии, модернизации линий высоковольтных передач, а также реализации новых проектов по добыче и транспортировке природного газа. На это планируется выделить порядка 8 млрд долларов.

Эти мероприятия являются частью программы компании по декарбонизации производства, которая предполагает снижение выбросов СО2 примерно на 1,5 млн тонн в год, что позволит «Норникелю» сохранить объем парниковых выбросов на уровне 10 млн тонн к 2028 году, снизив при этом их интенсивность на тонну никелевого эквивалента на 16% — до 6,7 тонн. Первая партия углероднонейтрального никеля была произведена компанией в этом году. Продавалась она в виде цифровых контрактов (токенов) на электронной бирже Atomyze.

Ряд мероприятий обновленной инвестпрограммы «Норникеля» отражен в новой социально-экологической стратегии компании, принятой в этом году. В ряду прочего в ней идет речь и о развитии Норильска — как места жизни сотрудников компании. Сейчас в городе запущена масштабная программа реновации, которая коснется не только жилого фонда, но и всей его транспортной и социальной инфраструктуры. На эти цели металлурги планируют выделить более 230 млрд рублей. Реализация предусмотренных мероприятий поможет компании повысить качество жизни норильчан (большая их часть — ее сотрудники) и, соответственно, позволит привлекать в штат высоковалифицированных специалистов.

В целом, как говорят в «Норникеле», основная цель компании — войти в премьер-лигу предприятий, способствующих переходу к «зеленой» экономике.

Мировой тренд на решение проблемы изменения климата ведет к увеличению спроса на наши металлы, что подтверждает правильность нашего решения по наращиванию производства. Я верю, что наши усилия приведут к росту акционерной стоимости за счет комбинации самой высокой в отрасли рентабельности и лучших стандартов устойчивого развития», — прокомментировал итоги Дня инвестора — 2021 президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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