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Российских металлургов похвалили за климатическую повестку

Российских металлургов похвалили за климатическую повестку
Иллюстрация: eer.ru

Эксперты Всемирного экономического форума считают, что ведущие предприятия отрасли не уступают своим коллегам из-за рубежа, а в чем-то даже превосходят их.

#НОВОСТИ
Российское подразделение глобальной инициативы Всемирного экономического форума (ВЭФ) по климатическому управлению опубликовало исследование экологического аспекта деятельности 14 крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны.
В поле изучения экспертами попали: «Алроса», Evraz, «Металлоинвест», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), НЛМК, «Норникель», «Петропавловск», «Полиметалл», «Полюс», «Русал», «Северсталь», «Уралкалий», «Фосагро», Nordgold.
Среди российских представителей горнодобывающей и металлургической отрасли развитие климатической повестки как с точки зрения корпоративного управления, так и с позиции внедрения реальных мер по снижению выбросов по ряду аспектов происходит в соответствии с мировыми тенденциями или опережает их», — цитирует ТАСС отчет, составленный по результатам исследования.
Одной из характерных особенностей российской металлургии эксперты инициативы ВЭФ называют использование в производстве низкоуглеродных энергоносителей. К примеру, «Норникель» активно использует в своих производствах природный газ. В ряду других мероприятий, предусмотренных стратегией модернизации и обновления энергетических активов компании, это позволяет ей выпускать продукцию с нулевым карбоновым следом. Таковой является углероднонейтральный никель, первая партия которого была выпущена летом 2021 года.
 
За счет реализации мероприятий, направленных на снижения выбросов СО2 в атмосферу, «Норникель» только за последние два года сократил их объем на 66 900 углеродных единиц. Продолжение работы в этом направлении предусмотрено утвержденной в 2021 году новой экологической стратегией компании, рассчитанной на 10 лет. В ее реализацию металлурги вложат порядка 690 млрд рублей.
 
Стоит отметить, что подобные стратегии на сегодня есть только у половины российских компаний, которые попали в поле зрения экспертов ВЭФ, что, правда, укладывается в общемировой тренд.
Автор: Петр Савельев
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