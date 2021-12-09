Енисейское речное пароходство получит 10 новых барж

Баржи морского класса были специально модернизированы для использования в речных условиях — в частности, на притоках Енисея.

На Самусьском судостроительно-ремонтном заводе заложили 10 морских барж для Енисейского речного пароходства. Об этом сообщили в пресс-службе «Норникеля», в структуру которого входит ЕРП.

Заказанные баржи (проект RDB 66.68М) имеют морской класс М-СП3,5 (лед30). Однако в их конструкцию внесли изменения, чтобы они могли использоваться и в речных условиях.

В весенний период мы планируем использовать их на притоках Енисея — Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя в том числе и программу северного завоза, а после того, как порт Дудинка и Енисейский залив освободятся ото льда, — в морских условиях», — рассказал исполнительный директор ЕРП Евгений Грудинов.

Необходимость строительства нового флота для ЕРП обусловлена инвестиционными планами «Норникеля» и его партнеров.

Новые суда необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на Таймыре, таких как реновация Норильска, рассчитанная до 2035 года, и реализация „Серной программы“ „Норникеля“. Они помогут справиться со значительно возросшим грузооборотом», — пояснил директор департамента логистики металлургического концерна Равиль Насыбуллов.

Контракт на строительство этих судов был подписан в мае 2021 года. Общая их стоимость составляет 2 млрд рублей. Поставлены баржи должны быть до окончания 2024 года — две в 2022-м и по четыре в последующие года.

У нас имеется большая потребность во флоте, потому что спрос на речные перевозки в последнее время сильно увеличился и в ближайшее десятилетие будет расти, а пополнения флота в рабочем ядре пароходства давно не было. У Самусьского судостроительно-ремонтного завода был готовый, уже проверенный проект, что позволило сократить сроки реализации», — рассказал директор управляющей компании «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Добавим, что заказ этих 10 барж позволит на три года полностью загрузить мощности Самусьского судостроительно-судоремонтного завода.

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