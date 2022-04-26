В обновление топливных резервуаров на Таймыре инвестируют более 100 млрд рублей

Модернизацией резервуарного хозяйства занимается «Норникель». На это компанией уже выделено 16 млрд рублей в 2020-2021 гг.

В период с 2022 по 2025 год сумму инвестиций планируется увеличить до 100 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию всего резервуарного хозяйства компании в Норильском промышленном районе. В частности, одним из ключевых этапов станет модернизация Кайерканской нефтебазы.

О планах компании сообщил вице-президент, руководитель энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров в ходе совещания под председательством руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. На нем обсуждались итоги работы ГМК по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году, а также выполнения последовавших за разливом предписаний Росприроднадзора. По словам вице-президента компании, за прошедшие два года «Норникель» обновил все значимые объекты инфраструктуры резервуарного хозяйства, что в дальнейшем поможет избежать утечек топлива. Все замененные резервуары соответствуют действующим федеральным требованиям и правилам. Дополнительно компанией проводится масштабная программа санитарной очистки территории, рекультивации земель и мониторинга окружающей среды.

Вся проделанная работа наглядно демонстрирует приверженность «Норникеля» принципам и целям утвержденной в 2021 году экологической стратегии. Благодаря модернизации энергетической инфраструктуры мы практически исключили риски разлива нефтепродуктов с нанесением экологического ущерба окружающей среде. Мы намерены и дальше работать над повышением эффективности и надежности энергетики Таймыра», — подчеркнул Евгений Федоров.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова высоко оценила подход «Норникеля» к сохранению экологии и призвала другие компании следовать этому примеру.

Вы демонстрируете серьезный подход и уже сделали большую работу по устранению последствий аварии. Мы приветствуем ответственный подход «Норникеля» к экологии и призываем другие предприятия последовать этому примеру», — подчеркнула Светлана Радионова.

Напомним, работа в области экологии является одним из приоритетов «Норникеля». В настоящее время самая крупная экологическая инициатива компании – «Серная программа», которая позволит существенно сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе. Сумма инвестиций в проект составляет более 300 млрд рублей. Также «Норникель» реализует программу «Чистый Норильск» по очистке территорий от заброшенных сооружений, металлолома и мусора. За прошедший год уже удалось отчистить от промышленных отходов территорию, равную 140 футбольным полям. Объем вложений в уборку 40 млрд рублей, продолжительность программы 10 лет.