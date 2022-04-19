Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.04
79,45
86,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Норникель и Русал согласились заморозить внутренние цены на металл

Норникель и Русал согласились заморозить внутренние цены на металл
Иллюстрация: krasrab.ru

Минпромторг РФ договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.

#НОВОСТИ

Об этом сообщил Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга.

Проводится системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов (LME). Так, с рядом компаний выработана договоренность по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — сказал чиновник.

Г-н Евтухов пояснил, что в результате принятых договоренностей в марте и апреле этого года цены на алюминий, медь, никель, цинк на российском рынке отвязались от повышающих цену мировых трендов. По этой причине цветной металл продается внутри страны со значительным дисконтом по отношению к международным биржевым расценкам.

Аналитики Финама считают новость нейтральной для акций ведущих металлургических компаний Красноярского края, которые обеспечивают внутренний рынок значительными объемами — Норникель 10%, Русал 25%.

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского краяДенежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажуИсторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
  • Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублейПеррон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
  • «Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов«Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.