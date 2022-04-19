Норникель и Русал согласились заморозить внутренние цены на металл
Минпромторг РФ договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
Об этом сообщил Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга.
Проводится системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов (LME). Так, с рядом компаний выработана договоренность по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — сказал чиновник.
Г-н Евтухов пояснил, что в результате принятых договоренностей в марте и апреле этого года цены на алюминий, медь, никель, цинк на российском рынке отвязались от повышающих цену мировых трендов. По этой причине цветной металл продается внутри страны со значительным дисконтом по отношению к международным биржевым расценкам.
Аналитики Финама считают новость нейтральной для акций ведущих металлургических компаний Красноярского края, которые обеспечивают внутренний рынок значительными объемами — Норникель 10%, Русал 25%.
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