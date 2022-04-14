«Серная программа» на «Надежде» вошла в финальную стадию

Строительные работы на площадке Надеждинского металлургического завода практически завершены и начался монтаж оборудования. Уже летом этого года здесь стартует пусконаладка.

«Серная программа» на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ, входит в Заполярный филиал «Норникеля») заработает в тестовом режиме через несколько месяцев. Об этом во время своего недавнего визита в Норильск сообщил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Само здание уже практически готово — большая часть работ, связанных со строительством и монтажем металлоконструкций, завершена. Сейчас мы перешли к установке технологического оборудования, часть которого уже смонтирована», — рассказал он.

Речь идет о теплообменниках для цеха производства серной кислоты, которые недавно прибыли в Дудинку и сейчас, по специально организованному транспортному коридору, доставляются на «Надежду».

Сейчас на стройке проекта работает около 3 000 человек, а к лету их число увеличится до 5 000.

Работы ведутся на площади сопоставимой с семью футбольными полями. Всего здесь будет построено несколько десятков производственных объектов. Одних трубопроводов — более 100 км», — описывает Дубовицкий масштаб проекта, который можно оценить по недавно опубликованному видео.

По его словам, объем серных инвестиций только по НМЗ превышает 100 млрд рублей. В целом же «Серная программа» обойдется «Норникелю» в 300 млрд.

Большая часть работ по проекту уже законтрактована и имеет силу обязательств. Конечно, возможны курсовые колебания, но на данный момент мы укладываемся в рамки согласованного бюджета», — рассказал Дубовицкий.

Уверенности в будущем проекта добавляет и то, что, еще на этапе планирования, 70% оборудования, заложенного в программу, — отечественное, а значит перебоев с поставками не будет. Что же касается зарубежной техники, с доставкой которой, по известным причинам, могут возникнуть сложности, то, по словам старшего вице-президента, соответствующие подразделения «Норникеля» сейчас активно ищут его аналоги в России и на азиатских рынках.

Сейчас мы движемся в согласованном графике и рассчитываем, что в течение 2023 года сможем выйти на те цели и задачи, которые себе ставим в рамках „Серной программы“», — говорит Сергей Дубовицкий.

«Серная программа» на «Надежде» стартовала в 2020 году. Главной ее задачей является снижение выбросов диоксида серы — главного загрязнителя при производстве никеля. Когда проект выйдет на пиковую мощность, его объемы, выбрасываемые в атмосферу, сократятся на 95% к уровню 2015 года.

В достижимости заявленных результатов можно не сомневаться — на Кольской ГМК (также входит в «Норникель»), где «Серную программу» запустили в 2019 году, выбросы диоксида серы в 2021-м сократились на 85%.

Стоит отметить, что «Серная программа» является самым крупным экологическим проектом «Норникеля» на сегодня. Но не единственным. Наряду с другими она входит в новую экологическую стратегию, которую компания взяла на вооружение в 2021 году. Она предусматривает проведение более 300 мероприятий по всем направлениям воздействия на окружающую среду — от хвостохранилищ и почвы до восстановления и поддержания биоразнообразия в территориях, где работает концерн.

Помимо этого «Норникель» участвует в целом ряде экологических инициатив, сотрудничая с другими организациями. Так, компания, в рамках соглашения с «Российским экологическим оператором», создает в Норильске систему мониторинга качества воздуха. Работы почти завершены и летом ее уже планируют запустить.

Также металлурги активно поддерживают мэрию северного города в реализации программы «Чистый Норильск». Для нее «Норникель» уже закупил 121 единиц техники, вложив в это более 3,4 млрд рублей.

Экологическая работа „Норникеля“ будет продолжена и, по нашим расчетам, буквально через несколько лет мы увидим обновленный Норильск, в котором уже будет чистый воздух», — говорил некоторое время назад вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

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