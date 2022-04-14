«Серная программа» на «Надежде» вошла в финальную стадию
Строительные работы на площадке Надеждинского металлургического завода практически завершены и начался монтаж оборудования. Уже летом этого года здесь стартует пусконаладка.
Само здание уже практически готово — большая часть работ, связанных со строительством и монтажем металлоконструкций, завершена. Сейчас мы перешли к установке технологического оборудования, часть которого уже смонтирована», — рассказал он.
Работы ведутся на площади сопоставимой с семью футбольными полями. Всего здесь будет построено несколько десятков производственных объектов. Одних трубопроводов — более 100 км», — описывает Дубовицкий масштаб проекта, который можно оценить по недавно опубликованному видео.
Большая часть работ по проекту уже законтрактована и имеет силу обязательств. Конечно, возможны курсовые колебания, но на данный момент мы укладываемся в рамки согласованного бюджета», — рассказал Дубовицкий.
Сейчас мы движемся в согласованном графике и рассчитываем, что в течение 2023 года сможем выйти на те цели и задачи, которые себе ставим в рамках „Серной программы“», — говорит Сергей Дубовицкий.
Экологическая работа „Норникеля“ будет продолжена и, по нашим расчетам, буквально через несколько лет мы увидим обновленный Норильск, в котором уже будет чистый воздух», — говорил некоторое время назад вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.
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