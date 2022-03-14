В Норильске запустили центр мониторинга вечной мерзлоты
Сюда в режиме реального времени стекаются данные о состоянии грунта под промышленными и административными объектами города. Это позволит контролировать риски при их эксплуатации.
Первый этап реализации проекта охватил 165 объектов, в том числе административно-бытовые комплексы и здания промышленного назначения на рудниках, 11 объектов АО „НТЭК“, а также здания, в которых единовременно находится большое количество людей — это управление Заполярного филиала на улице Гвардейской, спортивно-развлекательный комплекс „Арена“, гостиница „Норильск“, объекты культурного наследия (Дворец культуры) и другие», — рассказали в компании.
Запуск автоматической информационно-диагностической системы, в которую в дальнейшем мы планируем включать информацию из единой городской диспетчерской, позволит более оперативно реагировать на изменения, которые могут привести к техногенным ситуациям. Эта информация необходима для составления моделей, задача которых — прогнозировать, что будет происходить с фундаментами и основаниями зданий с учетом глобального изменения климата», — отметил Антон Прямицкий.
Данные фонового мониторинга будут также передаваться для научных исследований, в том числе в Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского, в созданный при нем научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях. Наряду с Сибирским отделением РАН, он занимается исследованием многолетнемерзлых пород на застроенных территориях», — рассказал Антон Прямицкий.
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