В Норильске запустили центр мониторинга вечной мерзлоты

Сюда в режиме реального времени стекаются данные о состоянии грунта под промышленными и административными объектами города. Это позволит контролировать риски при их эксплуатации.

В Центре мониторинга зданий и сооружений Заполярного филиала «Норникеля» запустили единый диспетчерский пункт контроля состояния вечно мерзлоты. Пока в опытном режиме, но уже к концу марта его введут в промышленную эксплуатацию, рассказали в пресс-службе металлургического концерна.

Геотехническая система мониторинга начала работать на предприятиях «Норникеля» летом 2021 года, а в конце декабря ее запустили в опытно-промышленную эксплуатацию.

Первый этап реализации проекта охватил 165 объектов, в том числе административно-бытовые комплексы и здания промышленного назначения на рудниках, 11 объектов АО „НТЭК“, а также здания, в которых единовременно находится большое количество людей — это управление Заполярного филиала на улице Гвардейской, спортивно-развлекательный комплекс „Арена“, гостиница „Норильск“, объекты культурного наследия (Дворец культуры) и другие», — рассказали в компании.

По словам заместителя главного инженера Заполярного филиала «Норникеля» Антона Прямицкого, сейчас система мониторинга охватывает 340 зданий и сооружений, которые оснащены датчиками, реагирующими на изменение температуры грунта у основания зданий. Также установлено 716 инклинометров (прибор, предназначенный для измерения угла наклона различных объектов относительно гравитационного поля Земли), осуществляющих мониторинг деформационного поведения фундаментов любых типов, а также 49 датчиков, фиксирующих влажность и температуру на объектах с техническим подпольем. Кроме того, на нескольких объектах установлены сейсмодатчики. Все это потребовало порядка 1,4 млрд рублей вложений.

Показания с этих приборов в режиме реального времени стекаются в диспетчерский пункт Центра мониторинга зданий и сооружений. И если система зафиксирует превышение контролируемых показателей, сработает автоматическое оповещение и объект будем оперативно проверен специалистами.

Запуск автоматической информационно-диагностической системы, в которую в дальнейшем мы планируем включать информацию из единой городской диспетчерской, позволит более оперативно реагировать на изменения, которые могут привести к техногенным ситуациям. Эта информация необходима для составления моделей, задача которых — прогнозировать, что будет происходить с фундаментами и основаниями зданий с учетом глобального изменения климата», — отметил Антон Прямицкий.

В дальнейшем «Норникель» планирует оснастить датчиками, а также проводными и беспроводными системами передачи данных 55 опасных производственных объектов АО «НТЭК», а также гидротехнические сооружения Норильского дивизиона — пять хвостохранилищ. Начнется второй этап уже в этом году, а закончится — в 2024-м. Объем инвестиций — около 1,7 млрд рублей.

На третьем этапе металлурги собираются подключить очереди к системе мониторинга еще около 1 500 объектов, в том числе инфраструктурно важных для компании: насосные станции и электрические подстанции, а также трубопроводы различного назначения, напорный гидротранспорт, железнодорожные пути, мостовые переходы и, возможно, газопроводы. Новые объекты также будут подключаться к системе.

Данные фонового мониторинга будут также передаваться для научных исследований, в том числе в Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского, в созданный при нем научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях. Наряду с Сибирским отделением РАН, он занимается исследованием многолетнемерзлых пород на застроенных территориях», — рассказал Антон Прямицкий.

По его словам, сведения будут также направляться в МГУ и МГТУ, ученые которых, совместно со специалистами «Норникеля» сейчас прорабатывают возможные варианты разработки морозоустойчивых версий датчиков для работы в Арктике.

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