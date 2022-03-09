Серный проект позволит снизить выбросы в атмосферу Норильска на 90%

ESG-стратегии бизнеса стали одной из ключевых, краснострочных тем обсуждения на Красноярском экономическом форуме.

Во-первых, это международный тренд, который невозможно не учитывать. Во-вторых, тема ESG неразрывно связана с экологией, которая вот уже несколько лет лидирует в топе социально-экономической повестки Сибири. В-третьих, в последние годы ESG-ценности активно воплощались в конкретные кейсы крупных компаний, интегрировались в их стратегии развития и бизнес-процессы.

По словам Павла Борзых, министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, сегодня ESG-повестка все более актуальна для бизнеса в России.

Соблюдение ESG-критериев становится одним из ключевых факторов при выборе партнеров, и сейчас компании активно заявляют о своей экологической и социальной ответственности. Несмотря на складывающуюся геополитическую и экономическую ситуацию, экологическая повестка промышленных предприятий остается приоритетной», — отметил спикер.

ESG-тематика «прошила» сразу несколько дискуссионных блоков КЭФ-2022. Пожалуй самым ярким из них стало ESG роудшоу, так как этот формат предполагает не только обмен мнениями, но и предъявление конкретных проектов.

Так, представители «Норникеля» обозначили следование ESG-критериям — флагманским направлением в деятельности компании.

По мнению Андрея Бугрова, старшего вице-президента по устойчивому развитию «Норникеля», качество жизни и качество окружающей среды сегодня становятся определяющими при оценке эффективности бизнеса.

Название форума предполагает обсуждение экономической эффективности проектов и производств, однако в современном обществе сформирован запрос на такие ценности как качество жизни и напрямую связанное с ним качество окружающей среды. Сегодня показатель качества жизни нужно рассматривать в виде основного критерия экономического развития и общества. Эти ценности невозможно уравновесить, положив на другую чашу весов производственные достижения», — подчеркнул г-н Бугров.

Измеримые и достижимые результаты

В портфеле «Норникеля» много крупномасштабных и даже уникальных проектов в области ESG. Так, за последние два года компания разработала и внедрила корпоративную управленческую модель в этой сфере. Значительное внимание уделяется социальной составляющей ESG: «Норникель» возглавляет рейтинги лучших работодателей среди компаний металлургической отрасли России. Социальное обязательства «Норникеля» охватывают не только сотрудников, но и регионы присутствия компании — Норильск, Мурманск. Здесь при активном участии компании действуют специальные агентства развития, а также благотворительные программы, которые стимулируют социально-экономическое развитие территорий.

Экологические стратегии компании исчисляются миллиардами инвестиций. В 2021 году совет директоров «Норникеля» одобрил стратегию в области охраны окружающей среды и климата. До 2030 на ее реализацию будет направлено более $6 млрд. С этого года комплексная программа реализуется на всех предприятиях компании. Важный аспект — получение измеримых и достижимых результатов. Намеченная цель — уже через несколько лет вывести Норильск из десятки самых грязных городов, сделать его комфортным, существенно повысить качество жизни.

Положительные эффекты экологических инициатив компании фиксируют федеральные экологические службы и независимые эксперты. Например, после остановки Никелевого завода в 2016, количество диоксида серы в атмосферном воздухе Норильска снизилось более чем на 30%. По данным Роспотребнадзора наблюдается спад количества вновь выявленных заболеваний: на 40% стало меньше болезней, связанных с иммунной системой и на 15% респираторных.

Первые результаты рекультивации

Комплексная стратегия компании в области экологии и изменении климата охватывает несколько направлений. Для Норильского дивизиона ключевыми является переработка и использование отходов, рекультивация и восстановление земель – над этим заполярный филиал работает с 2021 года. На роудшоу были представлены первые результаты. По словам Александра Леонова, заместителя директора заполярного филиала по устойчивому развитию, сейчас уже очищен 1 млн кв. м с затратами порядка 3 млрд рублей. На 2022 год запланировано вдвое больше. Программа по экологии и изменению климата Норильского дивизиона включает 102 мероприятия по 8 направлениям. Предварительная оценка затрат составляет порядка 220 млрд рублей. Еще 16 проектов было уже реализовано в 2021 году.

В рамках контроля мероприятий программы выстроена целая система мониторинга и управления. Со стороны главного офиса назначены кураторы, центр управления программой, а также экспертная группа. Контроль мероприятий проводится в непрерывном режиме. Отслеживаются сроки, качественные и количественные параметры — формирование данной системы позволяет с уверенностью говорить, что мы выполним взятые на себя обязательства», — подчеркнул г-н Леонов.

Серная программа 2.0 — флагманский проект

Одна из самых значимых составляющих экологической стратегии — серный проект, который реализуется в Норильске и на Кольском полуострове. Это комплексная экологическая инициатива по достижению показателей улавливания серы на уровне лучших мировых практик. Инвестиции составили $4,3 млрд. Охват реализации включает Кольский, Норильский и Забайкальский дивизионы.

Запуск установок по улавливанию и утилизации диоксида серы позволит снизить выбросы серных соединений в атмосферу Норильского промрайона на 90% (в 10 раз) к 2025. Основные объекты строятся на Медном и Надеждинском металлургическом заводах. На Медном заводе в 2021 проведены подготовительные работы — модернизируется передел очистки газов от пыли с монтажом нового оборудования, идет разработка ПСД. Проект на Надеждинском металлургическом заводе включает в себя — комплекс сооружений по улавливанию отходящих газов, линию по производству серной кислоты, склады по хранению, линию нейтрализации кислоты известняком, гипсохранилище.

По словам представителей «Норникеля» сегодня на Надеждинском металлургическом заводе выполнены все необходимые работы. С 2020 года возводятся основные корпуса, гипсохранилища, запускается инфраструктура. На текущий момент устройство бетонных оснований выполнено на 65%, монтаж металлоконструкций на 25%, поставка оборудования на 25%. На строительстве задействовано более 2 тыс. человек, работы ведутся круглосуточно. По итогам 2021 освоение затрат составило 32 млрд при общем размере инвестиций 100 млрд рублей. Параллельно на заводе ведется набор и обучение персонала, необходимого для эксплуатации после начала стройки.

Оценивая реализацию серного проекта Гарет Пенни, независимый директор, председатель совета директоров «Норникеля», отметил, что это самая важная экологическая инициатива компании:

Серная программа — самый важный проект компании из всех, который мы реализуем сегодня. Это улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня жизни людей и репутации «Норникеля».

Говоря в целом о следовании компании принципам ESG, директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко добавила: