Цифра и экология: куда движется промышленность России

Промышленные предприятия России все больше оцифровывают свои процессы и тратят на экологичность. Зачем нужны бизнесу эти, казалось бы непрофильные, вложения?

Взяв мощный старт в начале пандемии, цифровизация бизнеса не сбавляет темпов и сегодня. По сути, это уже превратилось в четвертую промышленную революцию, в основе которой переход от автоматизации процессов, к построению производства, управляемого программно.

Цифровая трансформация промышленности подразумевает новый технологический уклад и новые производственные отношения. Для предприятий это означает ускорение основных процессов и появление новых — процессов, продуктов, сервисов», — считает руководитель центра компетенций «Интернет вещей» компании МТС Михаил Матвеев.

В своем выступлении на форсайт-сессии «Выходя за рамки Индустрии 4.0. Российско-китайский опыт цифровизации промышленного сектора», состоявшейся в рамках Красноярского экономического форума 2022 года, он отметил, что основные направления цифровой трансформации промышленности сформированы вокруг нескольких технологических решений — в частности, IoT (интернет вещей), Big Data и облачные вычисления.

Продуктивный расчет

Собравшиеся на форсайт-сессии эксперты отмечают, что промышленность — это наиболее нуждающася в цифровой трансформации сфера деятельности.

Для горнодобывающей отрасли цифровизация является жизненно необходимой для сохранения конкурентоспособности. Усложняющееся оборудование, уход на более глубокие горизонты, изменение качества руды — все это обуславливает необходимость применения новых технологий. Плюс нехватка человеческих ресурсов. Поэтому внедрение цифровых технологий для нас является основой ведения деятельности», — сказал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.

Опыт его компании показывает, что цифра способна повысить продуктивность очень многих процессов. Сегодня в «Норникеле» подобные решения внедряются по четырем направлениям.

робототехника, учет и автоматизация;

углубленная аналитика и алгоритмы;

цифровизация операционных процессов;

совершенствование основных технологий.

Плюс к этому в прошлом году компания оцифровала часть своих металлов — теперь они продаются в виде токенов на электронной бирже.

Ярким примером выгоды от цифровизации стал кейс одного из угольных разрезов, описанный управляющим директором группы компаний «Цифра» Павлом Растопшиным.

Роботизированная система добычи позволяет не только экономить на зарплате, но и, при правильном регулировании, увеличить добычу. Управление процессов с помощью алгоритма с использованием ИИ и машинного обучения, позволяет повысить коэффициент использования грузоподъемности на 5-7 п.п., что означает для среднего размера горного предприятия порядка 50 млн долларов EBITDA в год», — рассказал он.

Зеленая цифра

Добралась цифровая революция и до еще одного важного для промышленных компаний аспекта — экологии. Например, тот же «Норникель» активно использует современные инновационные решения в части ESG-инвестирования. Так, на предприятиях компании применяется поведенческая видеоаналитика, которая, исходя из поведения работников, предсказывает риски возникновения травматичных ситуаций. А реализуемый металлургами проект построения системы мониторинга выбросов позволит в будущем быстро реагировать на изменяющиеся условия и корректировать работу.

Как рассказал во время дискуссии «Эко-френдли промышленность. Эффективность и выгода против глобального тренда» вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании Станислав Селезнев, сейчас «Норникель» встраивает систему контроля за выбросами на самом предприятии в Норильске. Речь идет о 17 источниках потенциального загрязнения. Эту работу металлурги планируют закончить к концу этого года.

Что же касается воздуха в самом Норильске, то там система мониторинга уже выстроена и работает. По городу установлено 16 станций, которые контролируют состояние атмосферы по целому ряду параметров. Этой зимой мы ее протестировали и скорректировали. К лету планируем запустить ее в режиме онлайн, чтобы каждый мог в реальном времени увидеть эти данные», — сказал Селезнев.

Также «Норникель» строит систему контроля состояния вечной мерзлоты, на которой, собственно, стоит город и норильские предприятия концерна. По всему промрайону сейчас бурятся скважины, в которые будут установлены датчики мерзлотного контроля.

Растепление мерзлоты несет большую опасность как для наших предприятий, так и для города в целом. Поэтому нам крайне важно оперативно получать эти данные, чтобы адекватно реагировать на происходящее», — говорит Селезнев.

Мэр Норильска Дмитрий Карасев отметил, что компания активно вкладывается — и силами, и ресурсами — не только в мониторинг, но и другие экопроекты, на территории города.

Совместно с компанией „Норникель“ реализуем ряд совместных программ, направленных на улучшение экологии в городе. Думаю, что уже в ближайшее время мы увидим их результаты, а в перспективе получим совершенно другой Норильск», — сказал градоначальник.

Он также выразил надежду, что, несмотря на сложившиеся условия, компания продолжит участвовать в жизни города и не свернет свои экоинициативы.

Надо понимать, что все наши проекты — они не только для нас, но и для людей. Чистый воздух, вода, почва — все это создает условия для нормальной жизни и работы. Поэтому, что бы не происходило, мы не собираемся прекращать ни один наш проект. Если мы притормозим, то отстанем от рынка на многие годы», — резюмировал Селезнев.

Ряд экспертов — и на форсайт-сессии, и на дискуссии — отмечали, что ESG-повестка сегодня является не просто вопросом социальной ответственности бизнеса, а делом повышения его конкурентоспособности на международных рынках. И чем дальше, тем больше в сфере охраны окружающей среды будут находить применение инновационные технологии. Следовательно, цифровая и эко-френдли доктрины будут все теснее сплетаться, становясь частью единого процесса.

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