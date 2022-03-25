«Северный Полис Будущего»: Норильску нашли реноватора
В Норильске подвели итоги конкурса концепций реновации города. Идеи победителя и еще двух призеров лягут в основу его модернизации, которую планируют завершить к 2035 году.
Когда мы думали об этом проекте, прежде всего опирались на интересы людей и решили сделать акцент на развитие человеческого капитала. Чтобы этот город был притягателен, чтобы концентрировал у себя креативных людей», — рассказала директор по взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ Наталья Рязанцева.
По его итогам мы получили уникальный кейс реновации города за полярным кругом, который заявит новые амбиции в части создания жилой среды нового качества, энергоэффективного строительства и применения системы „Умный город“, капитализации арктической идентичности и создания уникального арктического дизайн-кода, развития человеческого капитала и креативного потенциала жителей Норильска», — заявил Сергей Георгиевский, соучредитель международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab», которая выступила оператором конкурса.
Проект реновации города благодаря таким большим командным усилиям будет беспрецедентным. Нам предстоит очень большая работа по реализации тех подходов, которые мы выберем из представленных финалистами наработок. Над запросами жителей Норильска бились самые лучшие архитектурные умы, и сегодня мы имеем колоссальный запас самых разных идей», — подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.
Миссия нашего поколения — обеспечить Норильску успех, процветание и устойчивое развитие производства и города. Планы компании по вхождению в зеленую экономику невозможны без создания в Норильске современной комфортной среды», — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин на совещании в Совете Федерации РФ, посвященном реновации северного города.
Сюда в режиме реального времени стекаются данные о состоянии грунта под промышленными и административными объектами города. Это позволит контролировать риски при их эксплуатации.
Инвестиции «Норникеля» в экологию уже дают первые результаты. Как признают эксперты, многие из подобных проектов компании является эталонными для промышленных городов.
Владимир Потанин: «Социальная лицензия на производственную деятельность сильно подорожала»
«Норникель» продолжит развиваться в сторону повышения экологичности своего производства и улучшения качества жизни людей в регионах, где работают его предприятия.