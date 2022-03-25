«Северный Полис Будущего»: Норильску нашли реноватора

В Норильске подвели итоги конкурса концепций реновации города. Идеи победителя и еще двух призеров лягут в основу его модернизации, которую планируют завершить к 2035 году.

Разрабатывать концепцию реновацию Норильска будет консорциум под лидерством Высшей школы экономики. Такое решение приняло жюри конкурса, который проводился администрацией города и Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля».

Суть концепции победителя: поэтапный переход от экономики производства к экономике человеческого капитала. По задумке авторов, Норильск должен стать городом, жители которого имеют доступ к самым современным сервисам, которые отвечают их запросам. Концепция с названием «Северный Полис Будущего» предполагает изменение самой городской среды во всем ее многообразии — от проектов домостроения до улиц и знаковых городских объектов.

Одним из таких сооружений, предложенных победителем конкурса, является «супердом» на Молодежном проезде. Его отличительной особенностью будет теплая улица — остекленная галерея, которая протянется по всей длине этого строения. В ней будут работать досуговые центры, магазины, общепит и другие объекты.

Еще один яркий проект — Центр поколений. В его основе идеи работы Центральной библиотеки Хельсинки «Ооди». В норильской версии этого объекта будет большой атриум, кинотеатр, игровые площадки, коворкинги и, конечно, библиотека. Этот центр будет расположен в самом начале улицы Мира, которая станет пешеходной.

Помимо этого в Норильске появится оазис с ботаническим садом и кинотеатром в Оганере (эдакий мини-город под куполом), образовательный кластер на базе Заполярного государственного университета, сеть так называемых полярных гостиных (досуговых центров, где можно будет проводить время) и многое другое.

Когда мы думали об этом проекте, прежде всего опирались на интересы людей и решили сделать акцент на развитие человеческого капитала. Чтобы этот город был притягателен, чтобы концентрировал у себя креативных людей», — рассказала директор по взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ Наталья Рязанцева.

Напомним, что конкурс на разработку концепции реновации Норильска до 2035 года стартовал в июле 2021-го. В нем приняло участие 27 команд архитекторов, урбанистов, градостроителей из 13 стран мира.

По его итогам мы получили уникальный кейс реновации города за полярным кругом, который заявит новые амбиции в части создания жилой среды нового качества, энергоэффективного строительства и применения системы „Умный город“, капитализации арктической идентичности и создания уникального арктического дизайн-кода, развития человеческого капитала и креативного потенциала жителей Норильска», — заявил Сергей Георгиевский, соучредитель международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab», которая выступила оператором конкурса.

Помимо победителя в числе финалистов оказались консорциумы под лидерством «Градплана Москвы» и «Красноярскгражданпроекта». Их идеи также обещают учесть и взять на вооружение.

Проект реновации города благодаря таким большим командным усилиям будет беспрецедентным. Нам предстоит очень большая работа по реализации тех подходов, которые мы выберем из представленных финалистами наработок. Над запросами жителей Норильска бились самые лучшие архитектурные умы, и сегодня мы имеем колоссальный запас самых разных идей», — подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Реновация Норильска является частью комплексного плана социально-экономического развития города в рамках соглашения, подписанного между федеральными, краевыми, муниципальными властями и «Норникелем» в начале 2021 года. На его реализацию до 2035 года будет выделено более 120 млрд рублей, большая часть которых — деньги металлургов. Также компания дополнительно выделит 150 млрд рублей на задачи, которые не вошли в соглашение, но являются крайне важными для северного города.

Миссия нашего поколения — обеспечить Норильску успех, процветание и устойчивое развитие производства и города. Планы компании по вхождению в зеленую экономику невозможны без создания в Норильске современной комфортной среды», — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин на совещании в Совете Федерации РФ, посвященном реновации северного города.

Тогда же спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила , что уверена в ответственном подходе всех сторон, задействованных в процессе, и в том, что реновация Норильска — это «по-настоящему образцовый пилотный проект одного из опорных городов Арктической зоны России».

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За год объем выбросов в Норильске снизился на 13,7% Инвестиции «Норникеля» в экологию уже дают первые результаты. Как признают эксперты, многие из подобных проектов компании является эталонными для промышленных городов.

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«Норникель» продолжит развиваться в сторону повышения экологичности своего производства и улучшения качества жизни людей в регионах, где работают его предприятия.