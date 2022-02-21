«Зеленым курсом»: как реализуются основные экопроекты «Норникеля»
Принятая в прошлом году новая экологическая стратегия компании насчитывает сотни различных мероприятий по многим направлениям. Ряд из них уже запущены и дали первые результаты.
Задача на 2022 год по выбросам — удержаться на уровне 2021-го, и уже в 2023-м мы ждем гораздо более серьезного эффекта — сокращения выбросов в Норильске на 45% по сравнению с базовым 2015 годом, как это и предусмотрено нашей программой повышения экологической эффективности», — сказал Селезнев.
Чтобы эффективно заниматься охраной окружающей среды, нужно иметь возможность следить за ее состоянием. Именно для этого мы сегодня создаем систему онлайн-мониторинга качества воздуха в Норильске», — говорит Станислав Селезнев.
„Норникель“ заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха как в городах, где находятся предприятия компании, так и в России в целом. Сегодня реализовать такой проект сразу в масштабах всей страны сложно из-за недостаточной проработанности нормативной базы, отсутствия единых методик и стандартов. Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями „Норникеля“, находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента», — отмечал тогда президент компании Владимир Потанин.
В рамках соглашения с ППК РЭО до конца 2022 года мы планируем оснастить семь источников выбросов загрязняющих веществ на Надеждинском металлургическом заводе системой автоматического контроля, а всего планируется оснастить 17 источников», — рассказал главный по экологии «Норникеля».
Для „Большой уборки“ компания закупила 121 ед. техники, из которой 110 уже поступили в Норильск. Объем инвестиций в приобретение спецоборудования составил более 3,4 млрд рублей», — добавил Селезнев.
Всего было загрязнено нефтепродуктами 23,9 гектара, еще 51 гектар почвы пострадал от техники, использованной при ликвидации аварии. В 2021 году завершен первый этап, по результатам которого восстановлено и принято комиссией администрации Норильска 47,5 гектара земель (17,4 га загрязненных и 30,1 га нарушенных)», — рассказал Селезнев.
Экологическая работа „Норникеля“ будет продолжена и, по нашим рассчетам, буквально через несколько лет мы увидим обновленный Норильск, в котором уже будет чистый воздух», — резюмировал Станислав Селезнев.
Подобных исследований в России не проводилось с конца прошлого века. Предметом изучения станет биоразнообразие в тех регионах, где работает компания.
Выручка «Норникеля» за 2021 год составила почти 18 млрд долларов
Компания подвела итоги года по стандартам МСФО. Несмотря на снижение производства из-за ряда инцидентов, в денежном выражении она показала рост.
Владимир Потанин: «Социальная лицензия на производственную деятельность сильно подорожала»
«Норникель» продолжит развиваться в сторону повышения экологичности своего производства и улучшения качества жизни людей в регионах, где работают его предприятия.