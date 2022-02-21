«Зеленым курсом»: как реализуются основные экопроекты «Норникеля»

Принятая в прошлом году новая экологическая стратегия компании насчитывает сотни различных мероприятий по многим направлениям. Ряд из них уже запущены и дали первые результаты.

Норильский промышленный район традиционно считался местом, мягко говоря, не самым благополучным с экологической точки зрения. Однако в последние годы ситуация здесь меняется и основная причина — деятельность компании «Норникель» в направлении охраны окружающей среды.

Подобную работу металлурги ведут уже много лет, вкладывая в нее весьма ощутимые суммы. К примеру, экопроекты 2020-го стоили компании 34,6 млрд рублей. В результате выбросы парниковых газов снизились на 23,3%, интенсивность выбросов — на 20,7%, а интенсивность энергопотребления — на 22,4%.

Дальше — больше: в начале 2021 года «Норникель» принял новую экологическую стратегию, которая собрала воедино множество различных направлений деятельности компании по охране окружающей среды. Всего в ней более 300 мероприятий по шести направлениям. Рассчитана она до 2035 года, но первые результаты есть уже сегодня. Например, по итогу 2021 года выбросы диоксида серы предприятиями компании сократились на 300 000 тонн по сравнению с 2019-м.

В целом же, как рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев, количество выбросов только в Норильском промрайоне сократилось на 13,7%, а на Кольской ГМК — на 78,4% (за счет закрытия устаревших производств).

Задача на 2022 год по выбросам — удержаться на уровне 2021-го, и уже в 2023-м мы ждем гораздо более серьезного эффекта — сокращения выбросов в Норильске на 45% по сравнению с базовым 2015 годом, как это и предусмотрено нашей программой повышения экологической эффективности», — сказал Селезнев.

Основной эффект на этом этапе ожидается от завершения стройки первой части «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. Уже летом здесь начнутся испытания и пусконаладочные работы. Также продолжится разработка документации и экспертиза проекта на Медном заводе. После выполнения всех мероприятий программы, выбросы диоксида серы к 2025 году сократятся на 99% к уровню 2015-го. На этом «Норникель» готов потратить порядка 300 млрд рублей — такова инвестиционная емкость «Серной программы».

Чтобы эффективно заниматься охраной окружающей среды, нужно иметь возможность следить за ее состоянием. Именно для этого мы сегодня создаем систему онлайн-мониторинга качества воздуха в Норильске», — говорит Станислав Селезнев.

Работа эта началась в 2021 году, после подписания соглашения с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», которое предполагало внедрение на предприятиях «Норникеля» системы автоматического контроля за показателями выбросов, а также организацию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в жилых зонах Норильска.

„Норникель“ заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха как в городах, где находятся предприятия компании, так и в России в целом. Сегодня реализовать такой проект сразу в масштабах всей страны сложно из-за недостаточной проработанности нормативной базы, отсутствия единых методик и стандартов. Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями „Норникеля“, находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента», — отмечал тогда президент компании Владимир Потанин.

Сейчас, по словам Селезнева, система онлайн-мониторинга уже работает, но пока в тестовом режиме. Завершатся испытания летом этого года.

В рамках соглашения с ППК РЭО до конца 2022 года мы планируем оснастить семь источников выбросов загрязняющих веществ на Надеждинском металлургическом заводе системой автоматического контроля, а всего планируется оснастить 17 источников», — рассказал главный по экологии «Норникеля».

Помимо этого с 2021 года в городе работает программа «Чистый Норильск». Рассчитана она на десять лет. За это время планируется снести порядка 500 ветхих домов и сооружений, вывезти более 2 млн тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома. Инвестемкость программы составляет 40 млрд рублей.

Для „Большой уборки“ компания закупила 121 ед. техники, из которой 110 уже поступили в Норильск. Объем инвестиций в приобретение спецоборудования составил более 3,4 млрд рублей», — добавил Селезнев.

В итоге, к концу 2021 года в Норильске расчистили промышленную территорию, равную по площади 140 футбольным полям, демонтировали 108 неэксплуатируемых зданий и сооружений, вывезли 39 000 тонн металлолома и 247 000 тонн мусора.

Продолжается уборка и на территории, пострадавшей от аварии на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020-го.

Всего было загрязнено нефтепродуктами 23,9 гектара, еще 51 гектар почвы пострадал от техники, использованной при ликвидации аварии. В 2021 году завершен первый этап, по результатам которого восстановлено и принято комиссией администрации Норильска 47,5 гектара земель (17,4 га загрязненных и 30,1 га нарушенных)», — рассказал Селезнев.

В планах на 2022-й: восстановление оставшихся 27,4 гектара земель. Также в ближайшем будущем будут очищены пострадавшие аварии водоемы — ручей Безымянный, реки Амбарная и Далдыкан, а также часть озера Пясино.

Экологическая работа „Норникеля“ будет продолжена и, по нашим рассчетам, буквально через несколько лет мы увидим обновленный Норильск, в котором уже будет чистый воздух», — резюмировал Станислав Селезнев.

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