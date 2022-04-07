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Самое большое оборудования для «Серной программы» скоро будет в Норильске

Самое большое оборудования для «Серной программы» скоро будет в Норильске
Иллюстрация: Норникель

Первые его блоки уже доставлены на стройплощадку проекта. Остальные «подвезут» совсем скоро.

#НОВОСТИ
В порт Дудинка прибыла первая партия теплообменных агрегатов для участка производства серной кислоты в рамах «Серной программы» «Норникеля», сообщили в пресс-службе компании.
 
Всего для строительства этого участка понадобиться 15 подобных устройств — 11 из них у прибыли, остальные на подходе. Параллельно с ожиданием доставки металлурги начали транспортировку уже доставленных агрегатов на Надеждинский металлургический завод.
 
Перевозить агрегаты от Дудинки до Норильска будут по специально организованному коридору.
Нами были перенесены несколько коммунальных, газовых и электрических сетей, а по всему маршруту следования крупногабаритного груза сделаны разъезды для пропуска машин. Кроме того, были дополнительно усилены мостовые сооружения. Чтобы техника не буксовала, сложные обледеневшие участки, подъемы и спуски дудинской дороги были зачищены до асфальта», — рассказал старший менеджер проектного офиса «Серной программы» Олег Щербаев.
Маршрут «откатали» на самом маленьком теплообменнике — весом немногим более 130 тонн. Везли его сугубо по ночам со скоростью не более 20 км/ч. В результате на весь путь ушло около двух суток.
 
 
Послед доставки всех теплообменников к НМЗ начнется их установка — на стройплощадке к этому уже все готово.
Агрегаты будут устанавливаться в цехе в трех точках. Подъем одного теплообменника займет целый день. Благодаря грузоподъемной системе, способной перемещаться по площадке, к ней будет подводиться груз, а затем будет производиться установка», — говорят в «Норникеле».
Стоит также отметить, что созданная для подъема теплообменников система является уникальной для России, как, в общем, и сама «Серная программа». Она стартовала в Норильске в 2020 году. Реализация проекта позволит уже к 2023 году по Заполярному филиалу «Норникеля» снизить выбросы диоксида серы (основного загрязняющего вещества при производстве никеля) в атмосферу на 45%, а к 2025-му — на 90% по сравнению с 2015 годом. Инвестиционная емкость программы составляет более 300 млрд рублей. Первую линию на Надеждинском металлургическом заводе планируют запустить уже в этом году.
 
Помимо этого в 2021 году «Норникель» утвердил и начал реализовывать новую экологическую стратегию, которая, кроме «Серной программы», предполагает реализацию более 300 мероприятий по шести направлениям. До 2030 года в ее реализацию планируют вложить порядка $6 млрд.
 
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За год объем выбросов в Норильске снизился на 13,7%

Инвестиции «Норникеля» в экологию уже дают первые результаты. Как признают эксперты, многие из подобных проектов компании является эталонными для промышленных городов.

В шахтах «Норникеля» будут работать электрические машины

В рамках обновления парка горно-шахтной техники, компания закупила первые образцы аккумуляторных машин. Опробуют их на руднике «Заполярный».

 
Автор: Петр Савельев
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