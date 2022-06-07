«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор

Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.

«Норникель» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов компании. Соответствующее соглашение было подписано на днях, в ходе рабочего визита главы службы Светланы Радионовой.

Суть этого соглашения в том, что Росприроднадзор будет консультировать металлургов в части существующих экологических практик, которые могут быть применены при реализации подобных проектов.

Это экспериментальное и первое в своем роде соглашение об оказании консультационных услуг „Норникелю“. По нему мы покажем компании все лучшие наработки, которые мы видим на других площадках, предоставим своих специалистов для консультаций, сможем обмениваться мнениями в режиме онлайн. Мы будем сопровождать проекты „от и до“ всеми силами, которые у нас есть, всеми накопленными знаниями, всеми технологиями, которые проходят у нас технологическую экспертизу. Это поможет компании сэкономить время и деньги, а нам — получить новый опыт и поделиться им с другими компаниями», — говорит Радионова.

Производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов, подписавший соглашение со стороны компании, также отметил его важность.

Это возможность до того, как мы что-то сделали, прийти и получить консультацию от самого квалифицированного органа в стране. Это соглашение — задел на пять-семь лет вперед. С учетом программы рекультивации, которую мы задумали, это крайне важная вещь», — сказал он.

Помимо этого стороны подписали еще одно соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен информацией и совместную реализацию природоохранных мероприятий.

Очень хорошо, что компания сейчас работает открыто, ничего не скрывая. Мы видим колоссальные изменения. Компания начала делать то, что мы так долго просили. Она обнаружила, что экологией необходимо заниматься. И делает это достаточно последовательно», — отметила Светлана Радионова.

Напомним, что в начале 2021 года «Норникель» принял на вооружение новую экологическую стратегию, которая рассчитана до 2035 года. В ней предусмотрено более 300 мероприятий, направленных на все аспекты охраны окружающей среды в территориях, где работает компания — от отходов до восстановления биоразнообразия. В их числе беспрецедентная по масштабам и подходам «Серная программа» компании, проект «Чистый Норильск» и переход на производство углеродонейтрального никеля.

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