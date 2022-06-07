«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор
Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.
Это экспериментальное и первое в своем роде соглашение об оказании консультационных услуг „Норникелю“. По нему мы покажем компании все лучшие наработки, которые мы видим на других площадках, предоставим своих специалистов для консультаций, сможем обмениваться мнениями в режиме онлайн. Мы будем сопровождать проекты „от и до“ всеми силами, которые у нас есть, всеми накопленными знаниями, всеми технологиями, которые проходят у нас технологическую экспертизу. Это поможет компании сэкономить время и деньги, а нам — получить новый опыт и поделиться им с другими компаниями», — говорит Радионова.
Это возможность до того, как мы что-то сделали, прийти и получить консультацию от самого квалифицированного органа в стране. Это соглашение — задел на пять-семь лет вперед. С учетом программы рекультивации, которую мы задумали, это крайне важная вещь», — сказал он.
Очень хорошо, что компания сейчас работает открыто, ничего не скрывая. Мы видим колоссальные изменения. Компания начала делать то, что мы так долго просили. Она обнаружила, что экологией необходимо заниматься. И делает это достаточно последовательно», — отметила Светлана Радионова.
Обновление города коснется практически всех сторон его жизни. Завершится оно должно к 2035 году. Сейчас участники процесса приступили к активным действиям.
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