Первый шаг в будущее: в Норильске стартовал проект реновации

Обновление города коснется практически всех сторон его жизни. Завершится оно должно к 2035 году. Сейчас участники процесса приступили к активным действиям.

О реновации северного форпоста Красноярского края заговорили еще несколько лет назад. Итогом предварительной работы стал комплексный план развития Норильска, закрепленный четырехсторонним соглашением между «Норникелем», краевой и федеральной властями, а также муниципалитетом. На его реализацию потребуется 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых выделит «Норникель». В декабре 2021 года этот план утвердили в правительстве РФ.

Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — говорил тогда полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Главный аспект реновации — это обновление жилищного фонда Норильска. В его рамках планируется снести 45 аварийных домов. Им на смену придут новые многоэтажные и среднеэтажные дома. Еще ряд строений будет реконструирован. В общей сложности речь идет о нескольких десятках домов. Причем 80% объема запланированного строительства будет вести «Норникель».

И работа на этом направлении уже началась. Как рассказал на недавней сессии Законодательного Собрания Красноярского края мэр Норильска Дмитрий Карасев, работы по демонтажу зданий уже ведутся — один дом уже снесен, еще шесть на подходе.

Что касается возведения нового жилья, то уже заключены контракты на строительство четырех среднеэтажных домов — двух в центре и двух в Талнахе. Также выдано разрешение на строительство девятиэтажек в центре и ведутся изыскания по шести среднеэтажным домам и трем высоткам в Оганере», — добавил глава города.

Первые 15 новых домов должны появиться в Норильске к 2024 году. Остальные — к 2035-му.

Помимо этого в городе планируют модернизировать коммунальную и инженерную инфраструктуру. К примеру, еще в прошлом году здесь начали обновление коллекторного хозяйства. Основные изыскания по четырем участкам уже проведены и до конца этого года соответствующие контракты будут подписаны.

Также Норильск ждет большое обновление сферы соцкультбыта. Строительство и реконструкция школ, музеев, спортивных объектов, Зимнего сада, поликлиники и много другого. Плюс множество других аспектов.

Говоря о развитии Норильска и Норильского промрайона, мы исходим из того, что город не отделим от „Норникеля“. Правительством Красноярского края компании даны беспрецедентные льготы. И она на таком же беспрецедентном уровне работает на развитие города», — отметил председатель комитета ЗС по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Участие металлургов в жизни Норильска, действительно, сложно переоценить. Чего только стоит «Серная программа», которая только за первый год реализации позволила снизить выбросы диоксида серы (основного загрязняющего вещества при производстве никеля) на 13,7%, а к 2025-му они и вовсе снизятся на 90%.

Помимо этого «Норникель» активно участвует в программе «Чистый Норильск». Только за 2021 год компания за свой счет демонтировала 108 аварийных объектов, убрала 304 тыс. тонн мусора, очистив тем самым порядка 1 млн кв. м. территории города и прилегающих районов. В этом году планы еще больше, да и финасирование увеличено с 3 млрд рублей до почти 6 млрд.

„Норникель“ — это не только кошелек, из которого берут деньги на развитие Норильска, но и непосредственный участник этого процесса», — сказал, выступая перед депутатами руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин

Уткин признал, что ситуация сегодня сложная. Причем к с позиций реализации инвестропектов, так и операциональной деятельности. Однако, уверяет он, компания не намерена отказываться от своих планов.

Мы очень быстро реагируем на те изменения, которые сегодня происходят и, несмотря на действующие ограничения, продолжаем реализацию всех решений предусмотренных стратегическим планом компании. Рост инвестиций в модернизацию производства демонстрирует серьезность наших намерений», — резюмировал топ-менеджер.

Стоит отметить, что вложения «Норникеля» в благополучие города не ограничиваются суммами, оговоренными комплексном плане. К примеру, сразу после подписания четырехстороннего соглашения, президент компании Владимир Потанин распорядился выделить дополнительно 150 млрд рублей, на мероприятия, которые в него не вошли.

С самого начала мы понимали, что при реализации комплексного плана принципиальным моментом является помощь „Норникеля“ городу в строительстве даже тех объектов, за которые он формально не отвечает, потому что компания обладает необходимым опытом, кадрами и всем, что требуется для своевременного их возведения. И „Норинкель“ подставил городу плечо», — заявил на сессии вице-премьер края Сергей Козупица.

Он также отметил, между сторонами соглашения сегодня нет разногласий. Основная же задача, которая перед ними стоит, это поиск подрядных организаций на объекты.

То, что сделано на сегодня — это лишь малая часть запланированного. Как отметила председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Людмила Магомедова, старт программы был непростым, но сейчас он произошел.

Я уверена, что этот проект будет реализован. Мы все осознаем свою ответственность за тот результат, который получится. И сейчас я могу уверенно сказать, что мы идем в рамках утвержденного плана», — сказала она.

Поддержал это мнение и спикер ЗС Алексей Додатко: