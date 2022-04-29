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Развитием Арктической зоны займутся крупнейшие компании страны

Развитием Арктической зоны займутся крупнейшие компании страны
Иллюстрация: narfu.ru

Накануне «Норникель» и «Росатом» договорились о реализации стратегических проектов в Арктической зоне, а также возможном совместном освоении месторождения лития. Что ещё обсуждалось сторонами?

#НОВОСТИ

Арктической зона остается одним из стратегических направлений социального и экономического развития — этот факт подтверждает партнерство лидеров своих отраслей. Накануне президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве по нескольким направлениям, открывающим широкие перспективы развития Арктики.

Стороны договорились о совместной реализации стратегических проектов Арктической зоны, включающих в себя развитие арктического судоходства, в том числе реализацию проектов по судостроению и развитию атомного ледокольного флота, а также инфраструктуры Северного морского пути. Напомним, с января 2022 года компании наладили сотрудничество в области Арктического судоходства. Атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск-Дудинка, а также работает в Енисейском заливе, помогая «Норникелю» перевозить грузы для реализации собственных и других проектов, реализуемых на полуострове.

В связи с ограничением поставок лития в страну, в России будут развивать собственные месторождения. В планах сторон освоение месторождения Колмозерское в Мурманской области. Это крупнейшее и наиболее перспективное российское месторождение, содержащее 18,9% отечественных запасов литиевых руд. Для реализации проекта компаниями планируется создание совместного предприятия с равным распределением долей, которое будет участвовать в аукционе на лицензию Колмозерского.

Сотрудничество двух компаний позволит создать первое отечественное производство литийсодержащей продукции и производство тяговых литий-ионных батарей.

Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В перспективе направления сотрудничества могут быть расширены.

Напомним, в октябре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, в котором она была обозначена в качестве особо важного региона, в том числе для обеспечения безопасности страны. В качестве основных в указе были определены цели, связанные с повышением качества жизни граждан, проживающих в зоне Крайнего Севера, ростом экономики арктических регионов и развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора.

 

Автор: Петр Савельев
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