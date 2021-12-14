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План развития Норильска утвержден правительством РФ

План развития Норильска утвержден правительством РФ
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

Беспрецедентная по масштабам программа развития северного форпоста Красноярского края получила поддержку на федеральном уровне.

#НОВОСТИ
Правительство РФ согласовало комплексный план развития Норильска. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
 
План рассчитан до 2035 года. Он предполагает строительство более 70 современных многоквартирных домов, двух детсадов, школы, поликлиники, а также возведение и реконструкция множества объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — отметил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Помимо инфраструктурных задач, планом предусмотрена реализация ряда экологических проектов. Например, создание в городе системы мониторинга состояния мерзлоты. Все это должно не просто обновить Норильск, сделав его удобнее и комфортней, но и превратить его в опорный город для развития Таймыра в целом.
Экологический аспект не менее важен для Норильска, чем модернизация городской инфраструктуры. Комплексный план, он же не про дома издания — он про качество жизни. А для норильчан одним из ключевых вопросов качества жизни является экологический. Поэтому необходимо отметить те усилия, которые будут реализованы на природоохранном фронте. В первую очередь речь идет о Серном проекте „Норникеля“ — одной из самых крупных частных экологических инициатив в стране», — говорит первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он уверен, что преобразования, которые ждут Норильск в рамках реализации комплексного плана развития должны быть обязательно изучены, чтобы в дальнейшем масштабировать этот успешный опыт на другие регионы России, где накоплен серьезный объем экологических и инфраструктурных проблем.
 
Напомним, что комплексный план развития Норильска был разработан как развитие соглашения между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, мэрией северного города и «Норникелем», которое было подписано в феврале 2021 года.
 
На его реализацию потребуется более 120 млрд рублей, из которых порядка 70% выделит «Норникель». Помимо этого президент компании Владимир Потанин распорядился выделить еще 150 млрд рублей на мероприятия, не вошедшие в комплексный план.
Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. Компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия в формирование комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал Потанин решение правительства.
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Автор: Петр Савельев
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