План развития Норильска утвержден правительством РФ
Беспрецедентная по масштабам программа развития северного форпоста Красноярского края получила поддержку на федеральном уровне.
Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — отметил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Экологический аспект не менее важен для Норильска, чем модернизация городской инфраструктуры. Комплексный план, он же не про дома издания — он про качество жизни. А для норильчан одним из ключевых вопросов качества жизни является экологический. Поэтому необходимо отметить те усилия, которые будут реализованы на природоохранном фронте. В первую очередь речь идет о Серном проекте „Норникеля“ — одной из самых крупных частных экологических инициатив в стране», — говорит первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. Компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия в формирование комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал Потанин решение правительства.
Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и креативных сил, занимающихся развитием города. Основная задача — сверить взгляды и подходы, объединив их в единую концепцию.
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