План развития Норильска утвержден правительством РФ

Беспрецедентная по масштабам программа развития северного форпоста Красноярского края получила поддержку на федеральном уровне.

Правительство РФ согласовало комплексный план развития Норильска. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

План рассчитан до 2035 года. Он предполагает строительство более 70 современных многоквартирных домов, двух детсадов, школы, поликлиники, а также возведение и реконструкция множества объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — отметил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Помимо инфраструктурных задач, планом предусмотрена реализация ряда экологических проектов. Например, создание в городе системы мониторинга состояния мерзлоты. Все это должно не просто обновить Норильск, сделав его удобнее и комфортней, но и превратить его в опорный город для развития Таймыра в целом.

Экологический аспект не менее важен для Норильска, чем модернизация городской инфраструктуры. Комплексный план, он же не про дома издания — он про качество жизни. А для норильчан одним из ключевых вопросов качества жизни является экологический. Поэтому необходимо отметить те усилия, которые будут реализованы на природоохранном фронте. В первую очередь речь идет о Серном проекте „Норникеля“ — одной из самых крупных частных экологических инициатив в стране», — говорит первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он уверен, что преобразования, которые ждут Норильск в рамках реализации комплексного плана развития должны быть обязательно изучены, чтобы в дальнейшем масштабировать этот успешный опыт на другие регионы России, где накоплен серьезный объем экологических и инфраструктурных проблем.

Напомним, что комплексный план развития Норильска был разработан как развитие соглашения между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, мэрией северного города и «Норникелем», которое было подписано в феврале 2021 года.

На его реализацию потребуется более 120 млрд рублей, из которых порядка 70% выделит «Норникель». Помимо этого президент компании Владимир Потанин распорядился выделить еще 150 млрд рублей на мероприятия, не вошедшие в комплексный план.

Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. Компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия в формирование комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал Потанин решение правительства.

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