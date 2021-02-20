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«Норникель» вложит более 80 млрд рублей в развитие Норильска

«Норникель» вложит более 80 млрд рублей в развитие Норильска
Иллюстрация: krskstate.ru

Подписано четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Норильска с горизонтом около 15 лет.

#НОВОСТИ

Документ подписали правительства РФ и Красноярского края, администрация Норильска и компания «Норникель».  От лица заинтересантов подписи поставили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава города Норильска Дмитрий Карасев и Президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

Немного о содержании четырехстороннего Соглашения. В нем обозначены основные направления, конкретные проекты и финансовое участие сторон. Горизонт реализации документа — с 2024 до 2035 года.

Среди первоочередных проектов:

— реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города;

— строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды;

— переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Теперь о финансировании. Общая сумма затрат составляет 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля».

Комментируя подписанные соглашения, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заметил, что программа комплексного развития Норильска, построенная на принципах государственно-частного партнерства — важный шаг, направленный на повышение качества жизни в арктических городах.

Глава компании Владимир Потанин подчеркнул, что предыдущее четырехстороннее соглашение, заключенное в 2010 г., компания со своей стороны успешно выполнила, реализовав целый комплекс запланированных в документе мероприятий:

«Уверен, что реализация новых мероприятий сделает Норильск более современным, комфортным и удобным местом для жизни, придаст новый импульс развитию всего Красноярского края».

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, реализация проектов соглашения позволит значительно повысить качество жизни норильчан и уже к 2035 году объявить город столицей Русской Арктики.

Автор: Петр Савельев
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