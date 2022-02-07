За год объем выбросов в Норильске снизился на 13,7%
Инвестиции «Норникеля» в экологию уже дают первые результаты. Как признают эксперты, многие из подобных проектов компании является эталонными для промышленных городов.
Это хороший результат с учетом того, что впереди еще два года реализации проектов по квотированию выбросов и экспериментов по применению сводных расчетов. Изначально задача стояла сократить выбросы на 20%. Сегодня мы уже имеем цифру в 13,7%. А значит большая часть пути уже пройдена», — сказал Бурматов.
История полуторалетней давности многому научила компанию. Все выводы, которые необходимо было сделать, она сделала. Страницу уже надо перевернуть», — заявил Бурматов.
Вложения, которые сегодня делает „Норникель“, носят серьезный и системный характер. Кейсы, которые реализуют в Норильске, необходимо использовать другим компаниям и регионам в плане обеспечения безопасности, снижения и предотвращения аварийности», — отметил Владимир Бурматов.
Благодаря программе реновации сейчас у территории есть шанс сделать городскую среду комфортной, удобной для жителей. С момента постройки Норильска таких изменений здесь не было», — сказал Бурматов.
Сегодня „зеленый“ имидж стоит дороже, чем материальные активы. Причем важно быть „зелеными“ не только внутри страны или региона, когда мы ощущаем, что становится легче дышать, но и на внешнем периметре, когда компания экспортирует свою продукцию. И в этом плане „Норникелю“ тоже есть что показать», — заключил Владимир Бурматов.
Металлурги планируют внедрить у себя в компании стандарты устойчивого развития, принятые на мировом уровне.
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