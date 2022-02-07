За год объем выбросов в Норильске снизился на 13,7%

Инвестиции «Норникеля» в экологию уже дают первые результаты. Как признают эксперты, многие из подобных проектов компании является эталонными для промышленных городов.

Экология все больше проникает в сферу деятельности крупных российских и мировых предприятий, начиная занимать все большее место в их инвестиционных программах. И это уже приносит свои результаты. Так, за счет мероприятий в этой сфере, реализуемых «Норникелем», общий объем вредных выбросов в Норильске по итогу 2021 года снизился на 13,7%. Об этом, во время своего недавнего визита в северный город, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Это хороший результат с учетом того, что впереди еще два года реализации проектов по квотированию выбросов и экспериментов по применению сводных расчетов. Изначально задача стояла сократить выбросы на 20%. Сегодня мы уже имеем цифру в 13,7%. А значит большая часть пути уже пройдена», — сказал Бурматов.

В целом, новая экологическая доктрина мировой промышленности ставит перед компаниями, работающими в этом сегменте, особые вызовы. Отвечая на них, бизнес, порой, запускает проекты, масштаб которых, мягко говоря, впечатляет. Одним из таких является «Серная программа», реализуемая тем же «Норникелем» в Норильском промышленном районе (Красноярский край).

Стартовала она в конце 2020 года и рассчитана до 2025-го. Ее инвестиционная емкость превышает 300 млрд рублей. Ключевым целевым показателем является снижение выбросов диоксида серы (SO2) на 45% к 2015 году и на 90% — 2025-му. Однако первые результаты мероприятий программы видны уже сегодня.

Фото: ttelegraf.ru

По своим масштабам «Серная программа» — это уникальный проект даже в рамках мировой индустрии. И те решения, что разработаны для нее (и частично уже внедрены), по словам зампреда экологического комитета ГД, могут и должны быть тиражированы и в других регионах страны. Касается это и опыта ликвидации аварии на норильской ТЭЦ-3 в 2020 году, в результате которой пострадало много северных земель и водных объектов.

История полуторалетней давности многому научила компанию. Все выводы, которые необходимо было сделать, она сделала. Страницу уже надо перевернуть», — заявил Бурматов.

Действительно, очистка почвы в зоне поражения на данный момент завершена . По словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых, сейчас ее состояние соответствует всем экологическим нормативам. Что касается рек и озер, то их приведут в норму в ближайшем будущем.

Сворачивать уборку на «своей» земле «Норникель» не собирается. К примеру, в прошлом году в городе стартовала программа «Чистый Норильск». Рассчитана она на 10 лет. За это время планируется убрать порядка 500 вышедших из строя домов и сооружений, вывезти более 2 млн тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома. Бюджет этой программы составляет 40 млрд рублей.

Вложения, которые сегодня делает „Норникель“, носят серьезный и системный характер. Кейсы, которые реализуют в Норильске, необходимо использовать другим компаниям и регионам в плане обеспечения безопасности, снижения и предотвращения аварийности», — отметил Владимир Бурматов.

Помимо этого, новая стратегия компании касается и социальных аспектов ее работы. Особенно, что касается условий жизни ее сотрудников. Ярким примером реализуемого металлургами подхода является программа реновации «Норильска». И речь не только об обновлении жилого фонда. В рамках ее реализации до конца 2035 года в северном городе планируют построить более 70 современных многоквартирных домов, два детсада, школу, поликлинику, а также возвести и реконструировать множество объектов инженерной и социальной инфраструктуры. На цели программы «Норникель» планирует потратить более 230 млрд рублей.

Благодаря программе реновации сейчас у территории есть шанс сделать городскую среду комфортной, удобной для жителей. С момента постройки Норильска таких изменений здесь не было», — сказал Бурматов.

Ранее зампред думского комитета по экологии отмечал, что реализованные в ходе реновации Норильска решения также могут и должны быть масштабированы на другие регионы России (особенно северные), где накоплен большой багаж экологических и инфраструктурных проблем.

По сути же, нынешняя стратегия «Норникеля» объединяет в себе два направления — экологическое и социальное. Это полностью отражает новый вектор развития, который компания взяла, встав на путь построения по0настоящему «зеленой» экономики.

Сегодня „зеленый“ имидж стоит дороже, чем материальные активы. Причем важно быть „зелеными“ не только внутри страны или региона, когда мы ощущаем, что становится легче дышать, но и на внешнем периметре, когда компания экспортирует свою продукцию. И в этом плане „Норникелю“ тоже есть что показать», — заключил Владимир Бурматов.

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