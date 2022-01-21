«Норникель» присоединится к международным экологическим инициативам

Металлурги планируют внедрить у себя в компании стандарты устойчивого развития, принятые на мировом уровне.

«Норникель» запустил процедуры присоединения к международным инициативам IRMA (Инициатива по обеспечению ответственности в горнодобывающей промышленности) и ICMM (Международный совет по горному делу и металлам), которые определяют стандарты социальной и экономической ответственности металлургических и горнодобывающих компаний. Об этом стало известно на семинаре по устойчивому развитию и изменению климата, который прошел в конце прошлого года.

Как рассказал старший вице-президент по устойчивому развитию компании Андрей Бугров, устойчивое развитие является неотъемлемой частью эффективной работы и развития бизнеса концерна.

Компания традиционно уделяет приоритетное внимание этой теме и является лидером в области корпоративной социальной ответственности, а с началом реализации комплексной экологической стратегии перед ней была поставлена амбициозная цель — занять лидирующие позиции и в природоохранной сфере», — заявил он.

По словам Бугрова, этот подход сейчас разделяет не только руководство «Норникеля», но и большая часть работников его предприятий.

Идеология устойчивого развития становится частью мировоззрения сотрудников. Прежде всего потому, что в этой работе есть миссия, которая связана с улучшением качества окружающей среды, жизни людей и условий их труда», — сказал топ-менеджер.

В «Норникеле» понимают, что такое отношение не возникает «по приказу» — нужна планомерная работа в направлении повышения зрелости культуры управления и готовности сотрудников компании действовать таким образом. Поэтому принципы устойчивого развития сейчас внедряются в работу всех органов управления металлургического концерна. К примеру, с этой целью (и в соответствии с этими задачами) при совете директоров предприятия был создан комитет по устойчивому развитию и климатическим изменениям.

Примечательно, что эти ценности разделяют и акционеры «Норникеля». По словам вице-президента компании Владимира Жукова, более 70% ее миноритариев присоединились к инициативе ООН в области ответственного инвестирования (PRI) и около 40% — к глобальной инициативе в области изменения климата (Climate 100+).

Более 80% инвесторов подтверждают важность ESG-оценки при принятии инвестиционного решения. Запрос клиентов „Норникеля“ на экологически чистую продукцию отражает стремление конечных потребителей к зеленой и чистой планете», — добавил Жуков.

Усиление внимания к вопросам построения «зеленой» экономики в инвестиционной повестке «Норникеля» не означает, что экономическая эффективность теперь отойдет на второй план.

Это благородная задача, но она ни в коем случае не отменяет роста эффективности, увеличение производительности, улучшение экономических показателей. Эти задачи по-прежнему остаются, но теперь серьезный упор делается на те сферы нашей деятельности, которые раньше всегда присутствовали, но не входили в число приоритетных», — резюмировал Андрей Бугров.

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