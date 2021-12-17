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Владимир Потанин: «Социальная лицензия на производственную деятельность сильно подорожала»

Владимир Потанин: «Социальная лицензия на производственную деятельность сильно подорожала»
Иллюстрация: mononews.gr

«Норникель» продолжит развиваться в сторону повышения экологичности своего производства и улучшения качества жизни людей в регионах, где работают его предприятия.

#НОВОСТИ
Основными направлениями деятельности «Норникеля» в ближайшие годы станут экологические, социальные проекты и модернизация различных производственных процессов. Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал президент компании Владимир Потанин.
Еще недавно считалось, что если бизнес платит налоги и создает рабочие места, то это уже достаточный критерий его социальной приемлемости. А сейчас уже ожидается участие в такого рода вопросах, как, например, реновация жилья. Это новый тренд — возрастает цена того, что называется социальная лицензия на операционную деятельность, social license to operate», — сказал он.
Говоря о социальном аспекте работы компании, Потанин отметил, она постоянно вкладывается в решение этих вопросов. К примеру, в прошлом году металлурги потратили более 50 млрд рублей на такие программы. Причем не только для работников «Норникеля», но и для обычных норильчан.
 
Продолжение этой практики является и подписание в этом году четырехстороннего соглашения между компанией, краевым и федеральным правительствами и мэрией северного города о его комплексном развитии. На его реализацию «Норникель» выделит более 80 млрд рублей. Плюс еще 150 млрд на нужды, не вошедшие в соглашение (в частности, реновацию жилья). По словам Потанина, подобные программы существуют и в других регионах, где работает концерн.
И по экологии такая же тенденция происходит. Инвестируются серьезные средства в „Серную программу“ в Норильске, которая позволит на рубеже 2025-27 годов практически полностью, на 90%, обеспечить улавливание как серы, так и других вредных элементов, и превратит Норильск из достаточно загрязненного города в абсолютно приемлемое для проживания место с точки зрения экологических условий», — отметил президнет «Норникеля».
С реализацией Серного проекта связано и еще одно экологическое направление, которым, по словам Потанина, активно занимается его компания. Это выбросы парниковых газов — в частности, углекислого.
«Норильский никель», являемся одним из передовых предприятий в своей отрасли в мире с точки зрения углеродного выброса. Мы находимся в нижней квартиле по этому параметру — то есть входим в первые 25% компаний, которые обладают наименьшим углеродным следом», — рассказал он.
В ближайшем будущем «Норникель» собирается еще больше сократить выбросы СО2 — к 2028 году они будут уменьшены примерно на 15%. И это при росте объемов производства на 30-40%.
Это очень существенный вклад. Кроме того, мы имеем дело со „встречным ветром“: улавливание диоксида серы, производство серной кислоты и ее последующая нейтрализация приводит к выбросу почти 2 млн тонн углекислого газа. Получается, что серу улавливаем, а углерод выбрасываем. Когда [Серный] проект замышлялся и строился, такого пристального внимания к углероду еще не было. Поэтому для нас сейчас это, как говорят, дополнительный челлендж», — добавил Потанин.
Снизить карбоновый след «Норникель» планирует и за счет смещения фокуса производства электроэнергии в сторону возобновляемых источников. К 2028 году компания планирует выдать с их использованием 3 ГВт мощности, чем также сможет компенсировать выбросы углерода.
Сегодняшняя реальность такова, что технологические уклады меняются все быстрее. Поэтому сейчас в более привилегированном положении оказываются бизнесмены и их предприятия, которые быстрее адаптируются к инновациям и ловят попутный ветер», — добавил Потанин.
Добавим, что в этом году «Норникель» принял на вооружение новую экологическую стратегию. Она предполагает реализацию более трехсот мероприятий по шести направлениям в Норильском промрайоне, на Кольском полуострове и в Забайкалье. По четырем из шести означенных направлений объем инвестиций составит примерно $6 млрд.
 
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Автор: Петр Савельев
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