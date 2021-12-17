Владимир Потанин: «Социальная лицензия на производственную деятельность сильно подорожала»

«Норникель» продолжит развиваться в сторону повышения экологичности своего производства и улучшения качества жизни людей в регионах, где работают его предприятия.

Основными направлениями деятельности «Норникеля» в ближайшие годы станут экологические, социальные проекты и модернизация различных производственных процессов. Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал президент компании Владимир Потанин.

Еще недавно считалось, что если бизнес платит налоги и создает рабочие места, то это уже достаточный критерий его социальной приемлемости. А сейчас уже ожидается участие в такого рода вопросах, как, например, реновация жилья. Это новый тренд — возрастает цена того, что называется социальная лицензия на операционную деятельность, social license to operate», — сказал он.

Говоря о социальном аспекте работы компании, Потанин отметил, она постоянно вкладывается в решение этих вопросов. К примеру, в прошлом году металлурги потратили более 50 млрд рублей на такие программы. Причем не только для работников «Норникеля», но и для обычных норильчан.

Продолжение этой практики является и подписание в этом году четырехстороннего соглашения между компанией, краевым и федеральным правительствами и мэрией северного города о его комплексном развитии. На его реализацию «Норникель» выделит более 80 млрд рублей. Плюс еще 150 млрд на нужды, не вошедшие в соглашение (в частности, реновацию жилья). По словам Потанина, подобные программы существуют и в других регионах, где работает концерн.

И по экологии такая же тенденция происходит. Инвестируются серьезные средства в „Серную программу“ в Норильске, которая позволит на рубеже 2025-27 годов практически полностью, на 90%, обеспечить улавливание как серы, так и других вредных элементов, и превратит Норильск из достаточно загрязненного города в абсолютно приемлемое для проживания место с точки зрения экологических условий», — отметил президнет «Норникеля».

С реализацией Серного проекта связано и еще одно экологическое направление, которым, по словам Потанина, активно занимается его компания. Это выбросы парниковых газов — в частности, углекислого.

«Норильский никель», являемся одним из передовых предприятий в своей отрасли в мире с точки зрения углеродного выброса. Мы находимся в нижней квартиле по этому параметру — то есть входим в первые 25% компаний, которые обладают наименьшим углеродным следом», — рассказал он.

В ближайшем будущем «Норникель» собирается еще больше сократить выбросы СО2 — к 2028 году они будут уменьшены примерно на 15%. И это при росте объемов производства на 30-40%.

Это очень существенный вклад. Кроме того, мы имеем дело со „встречным ветром“: улавливание диоксида серы, производство серной кислоты и ее последующая нейтрализация приводит к выбросу почти 2 млн тонн углекислого газа. Получается, что серу улавливаем, а углерод выбрасываем. Когда [Серный] проект замышлялся и строился, такого пристального внимания к углероду еще не было. Поэтому для нас сейчас это, как говорят, дополнительный челлендж», — добавил Потанин.

Снизить карбоновый след «Норникель» планирует и за счет смещения фокуса производства электроэнергии в сторону возобновляемых источников. К 2028 году компания планирует выдать с их использованием 3 ГВт мощности, чем также сможет компенсировать выбросы углерода.

Сегодняшняя реальность такова, что технологические уклады меняются все быстрее. Поэтому сейчас в более привилегированном положении оказываются бизнесмены и их предприятия, которые быстрее адаптируются к инновациям и ловят попутный ветер», — добавил Потанин.

Добавим, что в этом году «Норникель» принял на вооружение новую экологическую стратегию. Она предполагает реализацию более трехсот мероприятий по шести направлениям в Норильском промрайоне, на Кольском полуострове и в Забайкалье. По четырем из шести означенных направлений объем инвестиций составит примерно $6 млрд.

Читайте также:

План развития Норильска утвержден правительством РФ Беспрецедентная по масштабам программа развития северного форпоста Красноярского края получила поддержку на федеральном уровне.

«Норникель» определился с инвестпланами на следующий год

Совет директоров компании утвердил бюджет 2022 года. В нем отражены все аспекты новой стратегии концерна.

Восточную Сибирь будут развивать минобороны, РГО, ЦБ и промышленники

По поручению президента России Владимира Путина «Единая Россия» создала комиссию по развитию Восточной Сибири. В нее вошли не только члены партии, но интересно и то, кто в комиссию не вошел.