Очистка земли после разлива дизтоплива в Норильске завершена

Норильско-Таймырская энергетическая компания провела полный комплекс мероприятий по очистке загрязненных из-за аварии территорий. Осталось дочистить водоемы.

Загрязнение почвы в районе аварии на норильской ТЭЦ-3 приведено к экологическим нормативам. Об это стало известно на совещании в Норильске, которое проходило в рамках визита Норильск министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых.

Мы пришли к выводу, что те результаты, которых добилась компания НТЭК, соответствуют нормативам. Фиксируем, что Администрация города принимает эти работы и считаем, что данные земли восстановлены», — сказал чиновник.

Загрязненные же в следствие аварии водные объекты, по словам Борзых, будут очищены в ближайшем будущем. Речь идет о ручье Безымянный, реках Амбарная и Далдыкан, а также части озера Пясино.

Некоторые работы мы выполнили в прошлом году на участке 35 километров, провели изыскания. В нынешнем и следующем году должны закончить разработку проектно-сметной документации и приступить к рекультивации», — уточнил Борзых.

Он также добавил, что компания «Норникель», структурой которой является НТЭК, в рамках трехстороннего соглашения с правительством края и Сибирским федеральным университетом, продолжит работать в направлении очистки грунта и за пределами зоны поражения. Дело за учеными, которые должны предложить свои решения.

Специалисты СФУ изучают территорию и предлагают способы скорейшего восстановления этой ее части», — сказал Борзых.

Напомним, что вопросы состояния почвы в регионах, где работает «Норникель», являются частью новой экологической стратегии компании, принятой в июне 2021-го. Рассчитана она до 2030 года. Она содержит 307 мероприятий, которые разбиты по шести основным направлениям — энергия, воздух, вода, отходы, почва и биоразнообразие. По оценкам старшего вице-президента по устойчивому развитию компании Андрея Бугрова, ее инвестиционная емкость составит примерно 1 млрд долларов в год.

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