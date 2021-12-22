Совет Федерации: «Реновация Норильска — эталон ответственного отношения бизнеса к городам»

Российским сенаторам рассказали о ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска, который рассчитан до 2035 года.

Реализация комплексного плана социально-экономического развития Норильска идет опережающими темпами. К такому выводу пришли члены Совета Федерации РФ по итогам совещания, посвященного этой теме, которое прошло в верхней палате российского парламента.

Напомним, что план комплексного развития Норильска был разработан как часть соглашения между властями федерации, Красноярского края и муниципалитета, а также компанией «Норникель», которое было подписано в начале 2021 года. В ряду прочего он предполагает модернизацию жилой, социальной и инженерной инфраструктуры города. Завершиться она должна к 2035 году. За это время на ее нужды будет выделено свыше 120 млрд рублей, более 80-ти из которых предоставит «Норникель». Дополнительно компания выделила еще 150 млрд рублей на решение тех задач, которые не вошли в соглашение, но являются часть плана развития северного города.

Уже сделано много, но мы считаем, что это только начало пути. У меня появилась абсолютная уверенность в том, что все участники процесса подходят к нему ответственно. Благодаря этому, это будет по-настоящему образцовый пилотный проект одного из опорных городов Арктической зоны России», — сказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Говоря об уже сделанном, в первую очередь речь идет об экологическом аспекте, который является важной частью плана развития «Норильска». К примеру, Серный проект «Норникеля» — уже сегодня воздух в Норильске стал куда чище, чем был прежде, а в планах и вовсе улавливание порядка 90% серы, выбрасываемой в воздух при производстве никеля. Плюс сокращение выбросов СО2 — первая партия углероднейтрального произведена компанией в этом году и это только начало.

Миссия нашего поколения — обеспечить Норильску успех, процветание и устойчивое развитие производства и города. Планы компании по вхождению в зеленую экономику невозможны без создания в Норильске современной комфортной среды. К 2023 году жители Норильска и работники предприятия должны в полной мере ощутить реализацию планов по развитию столицы северного края», — говорит президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Однако, по словам сенатора от Красноярского края Валерия Семенова, полностью перекладывать проект на плечи бизнеса было бы неверно.

Запланированная реновация жилого фонда и инженерных сетей не охватывает 100% города и нужно за счет средств краевого и местного бюджетов увеличивать капитальные затраты, чтобы приводить остальной жилой фонд в нормальное состояние. Причем не только внешне, но и доводя до необходимого уровня качество услуг, которое предоставляется краевыми и местными учреждениями», — сказал он.

Справедливости ради, стоит отметить, что процесс идет: только в 2021 году капитальные затраты бюджета Норильска возросли более чем в 2,5 раза — до 2 млрд рублей. И в следующем году тенденция сохранится. Этого удалось добиться за счет ряды решений, принятых в прошлом и этом году. В частности, увеличения нормативы отчислений от налога на прибыль и перераспределения налоговых платежей компаний, работающих на «упрощенке».

Бизнес, в частности „Норникель“, постоянно наращивает выручку, а значит и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, это тоже нужно учитывать и дополнительные средства, насколько это возможно, направлять на территорию Норильска», — уверен Семенов.

Как отметила Валентина Матвиенко, тренд на увеличение бюджета Норильска нужно сохранять и в последующие годы. А также выстроить эффективную систему контроля расходования этих финансов.

В целом комплексный план развития Норильска и ход его реализации участники совещания в Совфеде оценили очень высоко. По словам министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, отработанные на этом проекте подходы и решения лягут в основу дальнейших действий России в Арктике.

Поддержала эту мысль и Валентина Матвиенко:

Уверена, что планы развития Норильска не просто будут реализованы на все 100%, но и станут эталоном правильного ответственного отношения бизнеса к городам и регионам, в которых этот бизнес работает».

Добавим, что неделю назад комплексный план развития Норильска был утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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