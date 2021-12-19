Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»

Бизнес должен заниматься снижением выбросов ради здоровья и благополучия россиян, — сказал президент на съезде РСПП.

Проблему загрязнения воздуха в Красноярске и еще 11 российских городах нужно решить «во что бы то ни стало», откладывать начало этой программы нельзя, потому что «у нас лимит времени исчерпан», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Напомним, что федеральным проектом «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрено снижение объемов выбросов в атмосферный воздух на 20% в 12 крупных городах к 2024 году, таких как Красноярск, Братск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Вот в 12 городах — там просто проблема с выбросами. И мы должны ее решить во что бы то ни стало. Поэтому я обращаюсь к вам настоятельно, с настоятельной просьбой, не откладывать в долгий ящик и приступать к работе сейчас, ничего не переносить», — заявил глава государства.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко отчиталась о ходе реализации программы. По ее словам, в Красноярске, Магнитогорске, Братске и Омске выбросы снизились менее чем на 1%. Норильск показал нулевую динамику в деле спасения планеты.

Тем не менее, позитивные изменения есть, но в других городах. Так, Новокузнецку удалось снизить выбросы на 25% благодаря модернизации «Евраза», в Челябинске выбросы снизились на 20% после рекультивации городской свалки, в Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%, — сообщает Абрамченко.

Тогда же Путин предложил ей разработать в отношении промышленных предприятий, которые нарушают экологические нормы, новые типы мотивирующих наказаний,

Например, ограничение в выплате дивидендов, оборотные штрафы поскольку предусмотренные законодательством штрафы не оказывают существенного влияния на деятельность компаний», — сказал президент.

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