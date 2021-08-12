Очисти меня полностью: смог лесных пожаров покинул Красноярск

Густой смог от лесных пожаров в Иркутске и Якутии, как и предполагалось синоптиками, рассеялся, благодаря смене розы ветров.

По данным синоптиков, к субботе от дыма освободятся и другие города восточной и северной территорий Красноярского края.

Напомним, что 7 августа в Красноярске был введен режим «черного неба» из-за дыма от лесных пожаров, принесенного ветром из Иркутской области и Якутии. Режим НМУ 1-й степени опасности в краевом центре действовал до вечера 11 августа.

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