Почти 1000 населенных пунктов Красноярского края - в дыму из-за пожаров
Более 900 населённых пунктов в регионе оказались задымленными. Всему виной - лесные пожары, которые бушуют в Якутии. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.
«По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании», рассказали спасатели.
На прошлой неделе дым от якутских пожаров окутал посёлки Эвенкийского района, а 7 августа задымленными оказались более тысячи населённых пунктов региона.
Экологическая ситуация в Красноярске также остается напряженной. В городе зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ. Объявлен режим «черного неба». Пока он будет действовать до 10 августа.
Всем предприятиям рекомендовано в этот период снизить объем выбросов в атмосферу — их проверит прокуратура.
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