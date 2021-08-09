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Почти 1000 населенных пунктов Красноярского края - в дыму из-за пожаров

Почти 1000 населенных пунктов Красноярского края - в дыму из-за пожаров
Иллюстрация: pixabay.com

Более 900 населённых пунктов в регионе оказались задымленными. Всему виной - лесные пожары, которые бушуют в Якутии. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

#НОВОСТИ

«По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании», рассказали спасатели. 

На прошлой неделе дым от якутских пожаров окутал посёлки Эвенкийского района, а 7 августа задымленными оказались более тысячи населённых пунктов региона.

Экологическая ситуация в Красноярске также остается напряженной. В городе зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ. Объявлен режим «черного неба». Пока он будет действовать до 10 августа.

Всем предприятиям рекомендовано в этот период снизить объем выбросов в атмосферу — их проверит прокуратура.

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Автор: Юлия Тарабан
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