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В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров

В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров
Иллюстрация: krasrab.ru

ПАО «МТС» сообщает о расширении системы дистанционного мониторинга лесных пожаров на территории Красноярского края. Проект реализуется совместно с КГАУ «Лесопожарный центр» начиная с 2019 года.

#НОВОСТИ

В этом году добавились точки наблюдения в пяти районах: Енисейском, Иланском, Казачинском, Рыбинском, Тасеевском.  Всего МТС обеспечивает работу 15 точек наблюдения*. Главная задача системы мониторинга — раннее обнаружение возгораний в лесах региона. Выполнить эту задачу помогает программное обеспечение «Система управления и дистанционного мониторинга «Лесохранитель» (размещено на серверах КГАУ «Лесопожарный центр»). Программное обеспечение обрабатывает информацию, поступающую с видеокамер, размещенных на антенно-мачтовых сооружениях МТС, с использованием интернет-трафика оператора.

Система обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме. Затем по информации, полученной с камеры, определяется местоположение очага пожара. В онлайн-режиме вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края. Операторы и руководители видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.

Региональная сеть видеомониторинга сейчас включает 100 точек оперативной передачи информации об очагах возгорания и охватывает территорию 29 муниципальных образований. Благодаря этому удается обнаружить лесной пожар на начальной стадии, оперативно приступить к его тушению и ликвидировать на малых площадях. Это снимает возможную угрозу населенным пунктам и объектам экономики, уменьшает ущерб лесному фонду края и снижает материальные затраты на тушение», — рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Для автоматизированного видеомониторинга на высотной инфраструктуре МТС установлены поворотные видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением раннего обнаружения пожаров. Дальность обзора каждой камеры составляет до 45 км, камера делает оборот 360 градусов до 6 раз в час. Видеонаблюдение действует в течение всего пожароопасного периода.

Каждое лето лесные пожары становятся настоящим бедствием для многих регионов. Для Красноярского края это один из серьезных факторов, который влияет на сохранность тайги. Система видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров — эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда в нашем регионе, и мы рады внести свой вклад в борьбу за сохранение наших лесов», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

 

* Точки мониторинга размещены в Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Минусинском, Ермаковском, Шушенском, Канском, Манском, Уярском, Сухобузимском районах, а также в Железногорске.

 

 

Автор: Петр Савельев
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