В Красноярском крае лесные пожары расширились на 2,7 тысяч гектаров
За минувшие сутки в Эвенкийском районе Красноярского края потушили 2 лесных пожара. В ликвидации возгорания принимали участие 113 человек и 3 единицы техники.
На авиапатрулирование привлекались 5 воздушных судов, — сообщает пресс-служба правительства края.
На утро 29 июня в Красноярском крае действовали 8 лесных пожаров. Огонь тушат в Эвенкийском районе края. Общая площадь 2,7 тыс. га. Два пожара уже локализованы.
По данным специалистов, основной причиной пожара являются сухие грозы.
На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию», - добавили в Минлесхозе.
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