Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.06
72,37
86,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае лесные пожары расширились на 2,7 тысяч гектаров

В Красноярском крае лесные пожары расширились на 2,7 тысяч гектаров
Иллюстрация: yandex.ru

За минувшие сутки в Эвенкийском районе Красноярского края потушили 2 лесных пожара. В ликвидации возгорания принимали участие 113 человек и 3 единицы техники.

#НОВОСТИ

На авиапатрулирование привлекались 5 воздушных судов, — сообщает пресс-служба правительства края.

На утро 29 июня в Красноярском крае действовали 8 лесных пожаров. Огонь тушат в Эвенкийском районе края. Общая площадь 2,7 тыс. га. Два пожара уже локализованы.

По данным специалистов, основной причиной пожара являются сухие грозы.

На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию», - добавили в Минлесхозе.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Министр здравоохранения края обозначил длительность третьей волны ковидаМинистр здравоохранения края обозначил длительность третьей волны ковида
  • Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у КитаяОлег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая
  • Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продажAnex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж
  • В Хакасии ввели обязательную вакцинациюВ Хакасии ввели обязательную вакцинацию
  • Завод холодильников «Бирюса» обновит производство за 136 млн рублейЗавод холодильников «Бирюса» обновит производство за 136 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.