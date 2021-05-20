Осужденные Сибири будут выращивать саженцы для восстановления лесов

В Сибири планируют создать исправительный центр, где осужденные с помощью новейших технологий будут выращивать саженцы, а потом высаживать их во всех регионах Сибири.

Это поможет сохранить и приумножить лесной фонд, рассказал директор ФСИН России Александр Калашников:

Тема — лесовосстановление. Очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят и, к сожалению, очень тяжело их потом восстановить.

Предполагается, что подобный проект станет хорошим шансом для трудоустройства и занятости осужденных.

В последующем, когда у людей будет возможность выйти на свободу, они будут так же трудиться, потому что они знают эту работу", — отметил глава ФСИН.

Как ранее сообщала федеральная службы «Авиалесоохрана», в 2019 году в Красноярском крае были зафиксированы крупнейшие в России лесные пожары.