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Осужденные Сибири будут выращивать саженцы для восстановления лесов

Осужденные Сибири будут выращивать саженцы для восстановления лесов
Иллюстрация: pixabay.com

В Сибири планируют создать исправительный центр, где осужденные с помощью новейших технологий будут выращивать саженцы, а потом высаживать их во всех регионах Сибири.

#НОВОСТИ

Это поможет сохранить и приумножить лесной фонд, рассказал директор ФСИН России Александр Калашников:

Тема — лесовосстановление. Очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят и, к сожалению, очень тяжело их потом восстановить.

Предполагается, что подобный проект станет  хорошим шансом для трудоустройства и занятости осужденных.

В последующем, когда у людей будет возможность выйти на свободу, они будут так же трудиться, потому что они знают эту работу", — отметил глава ФСИН.

Как ранее сообщала федеральная службы «Авиалесоохрана», в 2019 году в Красноярском крае были зафиксированы крупнейшие в России лесные пожары.

 

Автор: Юлия Тарабан
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