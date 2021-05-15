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Новосибирск окутал дым красноярских лесных пожаров

Новосибирск окутал дым красноярских лесных пожаров
Иллюстрация: sibnet.ru

Дым от лесных пожаров красноярского края пришел в Новосибирск. В конце недели жители столицы области жаловались на серый смог.

#НОВОСТИ

Смог окутал Новосибирск с утра четверга 13 мая. Жители и гости города выкладывали в соцсети фотографии дымки и жаловались на неприятный запах, особенно сильный в центральной части города.

Это связано с тем, что у нас отмечаются потоки из районов Красноярского края, где отмечаются лесные пожары. Дым несет с тех регионов. Плюс отмечается влияние антициклона, что не способствует рассеиванию», – цитирует Sibnet.ru слова Евгения Тунаева, и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Между тем, в Лесопожарном центре сообщают, что по состоянию на 14 мая в Красноярском крае ликвидировано 32 лесных пожара, а общая площадь возгораний составляет 293 гектара. В тушении огня принимают участие 436 человек, 74 единицы техники, а также 14 воздушных судов.

Очаги возгорания зафиксированы в 24 районах:

Емельяновском, Енисейском, Богучанском, Ачинском, Боготольском, Казачинском, Тюхтетском, Нижнеингашском, Канском, Иланском, Сухобузмском, Новоселовском, Ужурском, Балахтинском,  Шарыповском, Манском, Ирбейском, Саянском, Уярском, Рыбинском, Краснотуранском, Курагинском, Каратузском и Ермаковском.

 

Автор: Петр Савельев
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