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Красноярск окутал смог горящей якутской тайги

Красноярск окутал смог горящей якутской тайги
Иллюстрация: yandex

Дым окутал Красноярск в течении ночи с пятницы на субботу. Предполагается, что это смог от лесных пожаров далекой Якутии.

#НОВОСТИ

По данным Лесопожарного центра на территории Красноярского края зафиксировано всего четыре возгорания общей площадью 4371 га, очаги которых находятся в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах. Кроме того, на неделе МЧС сообщал, что задымление от лесных пожаров зафиксировано и в других районах края: Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком районах и Норильске.

Тем временем красноярцы выкладывают в соцсети фото и видео с видами из окон квартир с плотной дымкой и сообщают о неприятном запахе гари.

Синоптики предполагают, что к вечеру субботы якутский смог доберется до Дивногорска, а пиковые значения задымления в Красноярске будут достигнуты в понедельник.

Авиасообщение

В условиях плохой видимости задерживаются авиарейсы — 7 августа не смогли вылететь вовремя 11 самолетов, — сообщает НГС24 со ссылкой на службы аэропорта «Емельяново».

«Мы продолжаем принимать самолеты, несмотря на задымление. Наш аэропорт хорошо технически оснащен и может принимать самолеты даже при нулевой видимости», — заявили специалисты.

Сообщается о задержке рейсов в Баку, Сочи, Северо-Енисейск и Москву.

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Автор: Петр Савельев
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