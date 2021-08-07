Красноярск окутал смог горящей якутской тайги
Дым окутал Красноярск в течении ночи с пятницы на субботу. Предполагается, что это смог от лесных пожаров далекой Якутии.
По данным Лесопожарного центра на территории Красноярского края зафиксировано всего четыре возгорания общей площадью 4371 га, очаги которых находятся в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах. Кроме того, на неделе МЧС сообщал, что задымление от лесных пожаров зафиксировано и в других районах края: Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком районах и Норильске.
Тем временем красноярцы выкладывают в соцсети фото и видео с видами из окон квартир с плотной дымкой и сообщают о неприятном запахе гари.
Синоптики предполагают, что к вечеру субботы якутский смог доберется до Дивногорска, а пиковые значения задымления в Красноярске будут достигнуты в понедельник.
Авиасообщение
В условиях плохой видимости задерживаются авиарейсы — 7 августа не смогли вылететь вовремя 11 самолетов, — сообщает НГС24 со ссылкой на службы аэропорта «Емельяново».
«Мы продолжаем принимать самолеты, несмотря на задымление. Наш аэропорт хорошо технически оснащен и может принимать самолеты даже при нулевой видимости», — заявили специалисты.
Сообщается о задержке рейсов в Баку, Сочи, Северо-Енисейск и Москву.
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